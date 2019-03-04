Десятилетний мальчик стал жертвой нападения собаки под Омском

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Следователи начали проверку по факту нападения бродячей собаки на мальчика в селе Новоцарицыно; не так давно в двух сёлах Омской области был введён карантин по бешенству.

Сегодня в Следственном управлении Следственного комитета России по Омской области объявили о начале доследственной проверки по факту нападения 2 марта собаки на мальчика в селе Новоцарицыно.

Следком решил заинтересоваться этим делом после ряда публикаций средствами массовой информации обстоятельств этого происшествия.

Известно, что утром второго марта 10-летний мальчик, живущий в селе Новоцарицыно Омской области, шёл по улице, когда на него напала большая собака. Услышав крики, соседи выбежали на помощь — мальчик был в крови и безуспешно пытался защититься от животного. Соседи смогли отогнать пса и вызвали скорую помощь.

«Ребенок был госпитализирован с рваной раной волосистой части головы, в настоящее время находится в больнице», – говорится на сайте СУ СКР по Омской области.

Ситуация с бродячими собаками в Омской области приобретает серьёзный масштаб. Так, недавно стало известно, что указом губернатора Омской области Александра Буркова в селе Богодуховка Павлоградского района, а также селе Пикетное Марьяновского района введён режим карантина в связи с тем, что на их территории были пойманы собаки, заражённые вирусом бешенства.

Село Новоцарицыно, в котором собака покусала 10-летнего мальчика, находится на расстоянии 71 километра от села Пикетное, где были поймана заражённая собака.

Карантин продлится в этих сёлах до 21 апреля 2019 года. Во время карантина жителям этих сёл запрещается вывозить животных за пределы зоны карантина, также нельзя выставлять их на продажу или проводить собачьи выставки.

На данный момент в СУ СКР по Омской области изучают детали нападения собаки на мальчика.

Напомним, ранее в Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки.