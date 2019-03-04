Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

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В масштабных зимних учениях в Кемеровской области участвовало 500 танков, артиллерийских установок и авиационных машин.

Манёвры с привлечением около девяти тысяч военнослужащих одновременно прошли на полигонах Кемеровской, Челябинской и Оренбургской областей. Учения носили двусторонний характер: одни подразделения работали в обороне, другие – в наступлении. Мотострелковые и танковые подразделения в режиме онлайн получали информацию о дислокации противника от воздушной и наземной разведки. Для этого использовали вертолёты, беспилотные летательные аппараты и комплексы разведки «Стрелец».

На полигонах прошли боевые стрельбы, в которых приняли участие 130 танков Т-72, системы «Град» и «Ураган». Поддержку им оказывали фронтовые бомбардировщики СУ-24М и ударные вертолёты Ми-24.

Напомним, в январе через Новосибирск проследовал железнодорожный состав с героическими танками Т-34, которые до последнего времени несли службу в армии Лаоса.