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Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

Рубрика: общество

04.03.2019 10:49

фото с сайта pixabay.com

В масштабных зимних учениях в Кемеровской области участвовало 500 танков, артиллерийских установок и авиационных машин. 

Манёвры с привлечением около девяти тысяч военнослужащих одновременно прошли на полигонах Кемеровской, Челябинской и Оренбургской областей. Учения носили двусторонний характер: одни подразделения работали в обороне, другие – в наступлении. Мотострелковые и танковые подразделения в режиме онлайн получали информацию о дислокации противника от воздушной и наземной разведки. Для этого использовали вертолёты, беспилотные летательные аппараты и комплексы разведки «Стрелец». 

На полигонах прошли боевые стрельбы, в которых приняли участие 130 танков Т-72, системы «Град» и «Ураган». Поддержку им оказывали фронтовые бомбардировщики СУ-24М и ударные вертолёты Ми-24. 

Напомним, в январе через Новосибирск проследовал железнодорожный состав с героическими танками Т-34, которые до последнего времени несли службу в армии Лаоса. 

Теги: учения Кузбасс

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Под Новосибирском потерялись мужчина с ребёнком на снегоходе

сегодня 11:11 Хроника 0 Коммент.

Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

Утрата, трамваи и Универсиада - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели жалуются на увеличение ложных вызовов

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Магический обряд на кладбище обернулся хищением 600 тысяч рублей в Омске

вчера 15:30 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:56 Общество 0 Коммент.

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