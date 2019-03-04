Учёные нашли лекарство от рака на грядке

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Рубрика: наука

04.03.2019 14:14

фото сайта pixabay.com

Пигмент ликопин в чистом виде уступает по эффективности простому томатному порошку; второй помимо витаминов содержит пищевые волокна. 

Американские учёные выяснили, что обычные томаты при их регулярном употреблении способны предотвратить развитие рака печени. Об этом сообщило издание MedicalXpress.

Ученые из Университета Тафтса выявили, что ликопин – вещество, содержащееся в томатах, – может снижать риск развития рака. В ходе эксперимента сотрудники университета вводили мышам специальный препарат, который вызывает развитие злокачественных новообразований. Те мыши, которые получали ликопин, оказались более здоровыми. Исследователи также обнаружили, что томатный порошок более эффективен, чем ликопин – в нём содержится ещё витамины, минералы и фолиевые соединения. Также данное вещество является хорошим антиоксидантом.

Людям достаточно съедать по два-три помидора в день или добавлять к пище томатную пасту. Небольшое количество оливкового масло поможет усвоить полезные вещества гораздо лучше. 

На следующем этапе учёные планируют начать проводить клинические испытания с участием людей, чтобы лучше понять механизм действия вещества. 

Напомним, в середине февраля американские учёные создали инсулиновую таблетку для диабетиков.

 

Теги: ученые рак лекарство

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сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

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