В квартирах жителей Кузбасса нашли пулемёт «Максим» и снайперскую винтовку

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В квартирах жителей Кузбасса нашли пулемёт «Максим» и снайперскую винтовкуРубрика: общество
04.03.2019 12:29
фото УФСБ по Кемеровской области
В городе Новокузнецке Кемеровской области обнаружен нелегальный склад оружия. Изъяты пулемёт, винтовка и более 1500 патронов.
Сотрудники кузбасского УФСБ и Росгвардии обнаружили нелегальные склады оружия в квартирах двух жителей Новокузнецка. Как сообщает сайт vse42 со ссылкой на региональное управление ФСБ, были изъяты пулемёт системы Максима, винтовка с оптическим прицелом, пистолет-пулемёт системы Судаева, около 1500 патронов различного калибра, а также заготовки для изготовления основных частей оружия. Образцы направлены на экспертизу.
За незаконное хранение оружия и боеприпасов законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
Напомним, 27 февраля стало известно, что после проверки Росгвардии директора новосибирского краеведческого музея обвинили в незаконном хранении оружия.
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Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад
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