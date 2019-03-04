В квартирах жителей Кузбасса нашли пулемёт «Максим» и снайперскую винтовку

фото УФСБ по Кемеровской области

В городе Новокузнецке Кемеровской области обнаружен нелегальный склад оружия. Изъяты пулемёт, винтовка и более 1500 патронов.

Сотрудники кузбасского УФСБ и Росгвардии обнаружили нелегальные склады оружия в квартирах двух жителей Новокузнецка. Как сообщает сайт vse42 со ссылкой на региональное управление ФСБ, были изъяты пулемёт системы Максима, винтовка с оптическим прицелом, пистолет-пулемёт системы Судаева, около 1500 патронов различного калибра, а также заготовки для изготовления основных частей оружия. Образцы направлены на экспертизу.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Напомним, 27 февраля стало известно, что после проверки Росгвардии директора новосибирского краеведческого музея обвинили в незаконном хранении оружия.