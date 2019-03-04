В Новосибирске беременная женщина попала в ДТП

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Водитель «Тойоты» проскочил на красный свет в Заельцовском районе и врезался в «Рено»; никто из участников аварии вины не признал.

Вечером 3 марта в Заельцовском районе Новосибирска на улице Дуси Ковальчук близ дома № 225\1 произошла авария, участницей которой стала беременная женщина.

Женщина ехала на автомобиле Renault от площади Калинина в сторону центра и попыталась развернуться в обратную сторону, однако водитель автомобиля Toyota, двигавшийся во встречном направлении, проскочил на красный сигнал светофора и влетел в разворачивающийся «Рено».

В пресс-центре ГИБДД информацию о ДТП подтвердили.

Никто из участников аварии не поспешил признать себя виновным. Травм водителям удалось избежать. Беременная женщина, управлявшая Renault, отказалась пройти медицинское освидетельствование.

Напомним, в марте прошлого, 2018 года участницей ДТП также стала беременная женщина, однако в тот раз женщину забрали на скорой.