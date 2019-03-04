В Новосибирске беременная женщина попала в ДТП

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В Новосибирске беременная женщина попала в ДТПРубрика: проиcшествия
04.03.2019 10:59
ФОТО ИЗ группы «ИНЦИДЕНТ-НОВОСИБИРСК» соцсети «ВКонтакте»
Водитель «Тойоты» проскочил на красный свет в Заельцовском районе и врезался в «Рено»; никто из участников аварии вины не признал.
Вечером 3 марта в Заельцовском районе Новосибирска на улице Дуси Ковальчук близ дома № 225\1 произошла авария, участницей которой стала беременная женщина.
Женщина ехала на автомобиле Renault от площади Калинина в сторону центра и попыталась развернуться в обратную сторону, однако водитель автомобиля Toyota, двигавшийся во встречном направлении, проскочил на красный сигнал светофора и влетел в разворачивающийся «Рено».
В пресс-центре ГИБДД информацию о ДТП подтвердили.
Никто из участников аварии не поспешил признать себя виновным. Травм водителям удалось избежать. Беременная женщина, управлявшая Renault, отказалась пройти медицинское освидетельствование.
Напомним, в марте прошлого, 2018 года участницей ДТП также стала беременная женщина, однако в тот раз женщину забрали на скорой.
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