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В Новосибирске мать сдала полицейским сына-грабителя

Рубрика: проиcшествия

04.03.2019 13:12

с сайта ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирские полицейские задержали серийного грабителя, который не только отбирал деньги и ценности у незнакомцев, но и похитил ноутбук у собственной матери. 

Совместными усилиями трёх районных отделов полиции Новосибирска удалось поймать 41-летнего мужчину, который подозревается в серии грабежей и разбойных нападений. 

За месяц злоумышленник успел четыре раза нарушить закон: 20 февраля в Октябрьском районе мужчина силой отобрал у прохожего золотую цепочку стоимостью 50 тысяч рублей; 23 февраля он проник в чужую квартиру на улице Советской и, угрожая хозяйке ножом, отобрал смартфон, ноутбук и деньги; 24 февраля преступник совершил разбойное нападение на продавца торговой точки и забрал у него 20 тысяч рублей. 

Также 41-летний грабитель не постеснялся отобрать ноутбук и у собственной матери, после чего ей пришлось просить помощи у сотрудников полиции. 

Украденное преступник продавал на рынке или сбывал в торговых точках подземных переходов. 

До суда задержанный мужчина будет находиться в следственном изоляторе, в его отношении заведено сразу несколько уголовных дел. Следователи проверяют его причастность к аналогичным преступлениям. 

Напомним, ранее в Новосибирске молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов. 

 

Теги: преступность полиция ограбление Новосибирск Грабёж

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сегодня 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

сегодня 17:26 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

Директора института гидродинамики СО РАН уволили из-за гражданства ФРГ

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Директор «Сибсельмаша» повторно получил срок за мошенничество

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Учёные нашли лекарство от рака на грядке

сегодня 14:14 Наука 0 Коммент.

В квартирах жителей Кузбасса нашли пулемёт «Максим» и снайперскую винтовку

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Гастроли Димы Билана в Новосибирске под вопросом из-за травмы певца

сегодня 12:02 Культура 0 Коммент.

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сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

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Учения частей ЦВО прошли на полигоне в Кузбассе

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний России

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

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