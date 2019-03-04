В Новосибирске мать сдала полицейским сына-грабителя

с сайта ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирские полицейские задержали серийного грабителя, который не только отбирал деньги и ценности у незнакомцев, но и похитил ноутбук у собственной матери.

Совместными усилиями трёх районных отделов полиции Новосибирска удалось поймать 41-летнего мужчину, который подозревается в серии грабежей и разбойных нападений.

За месяц злоумышленник успел четыре раза нарушить закон: 20 февраля в Октябрьском районе мужчина силой отобрал у прохожего золотую цепочку стоимостью 50 тысяч рублей; 23 февраля он проник в чужую квартиру на улице Советской и, угрожая хозяйке ножом, отобрал смартфон, ноутбук и деньги; 24 февраля преступник совершил разбойное нападение на продавца торговой точки и забрал у него 20 тысяч рублей.

Также 41-летний грабитель не постеснялся отобрать ноутбук и у собственной матери, после чего ей пришлось просить помощи у сотрудников полиции.

Украденное преступник продавал на рынке или сбывал в торговых точках подземных переходов.

До суда задержанный мужчина будет находиться в следственном изоляторе, в его отношении заведено сразу несколько уголовных дел. Следователи проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее в Новосибирске молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов.