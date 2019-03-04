В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

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Сегодня, 4 марта, ожидается по-настоящему весенняя тёплая погода.

По данным западно-сибирского УГМС, сегодня в Новосибирской области температура воздуха прогреется до +6 градусов, ветер юго-западный, порывистый, скоростью до 17 метров в секунду. Возможен небольшой мокрый снег, метели. На дорогах сильная гололедица.

Магнитное поле Земли сегодня ещё может быть неустойчивым из-за окончания магнитной бури, которая продолжалась с 27 февраля, но уже завтра всё будет спокойно. Такая погода наблюдается на всей территории Сибири. В южных районах Алтайского края синоптики прогнозируют до +10 градусов.

В ближайшие дни дневные температуры останутся на плюсовом уровне, небольшое понижение возможно только в среду. Осадки в виде дождя и мокрого снега наиболее вероятны в пятницу, 8 марта. На выходных небо будет ясным, погода тёплой и солнечной.

Напомним, губернатор Красноярского края поговорил с президентом о погоде.