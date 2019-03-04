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В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

Рубрика: общество

04.03.2019 08:43

фото с сайта pixabay.com

Сегодня, 4 марта, ожидается по-настоящему весенняя тёплая погода.

По данным западно-сибирского УГМС, сегодня в Новосибирской области температура воздуха прогреется до +6 градусов, ветер юго-западный, порывистый, скоростью до 17 метров в секунду. Возможен небольшой мокрый снег, метели. На дорогах сильная гололедица.

Магнитное поле Земли сегодня ещё может быть неустойчивым из-за окончания магнитной бури, которая продолжалась с 27 февраля, но уже завтра всё будет спокойно. Такая погода наблюдается на всей территории Сибири. В южных районах Алтайского края синоптики прогнозируют до +10 градусов.

В ближайшие дни дневные температуры останутся на плюсовом уровне, небольшое понижение возможно только в среду. Осадки в виде дождя и мокрого снега наиболее вероятны в пятницу, 8 марта. На выходных небо будет ясным, погода тёплой и солнечной.

Напомним, губернатор Красноярского края поговорил с президентом о погоде.

Теги: погода

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сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Генподрядчик спортивных объектов Универсиады требует от администрации Красноярска 221 миллион рублей

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:58 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:30 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

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