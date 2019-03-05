Yota и «М.Видео» объявили о сотрудничестве

фото предоставлено пресс-службой компании Yota

Продукция известного российского бренда появится почти в 500 магазинах и будет продаваться на отдельных стойках.

В розничной сети «М.Видео» начнут продавать полную линейку продуктов Yota. Как сообщает пресс-служба компании, на стендах появятся SIM-карты для смартфонов и для планшетов, модемы и роутеры.

«В Yota мы постоянно работаем над стратегией развития партнерских продаж. Сегодня Yota уже работает со многими розничными сетями, среди которых Эльдорадо, Связной, DNS. Мы рады, что компания «М.Видео» вошла в число наших партнеров, уверены, что наше сотрудничество будет плодотворным», — рассказал директор департамента развития партнерских отношений Yota Артем Ярославов.

Во всех точках продаж, а это 480 магазинов по всей стране, будут оборудованы специальные стойки. Консультанты помогут покупателю с выбором подходящего продукта. По словам руководителя направления m_mobile в «М.Видео» Александра Зенякина, появление в розничном ассортименте новой продукции может стать позитивным трендом, поскольку теперь в этой сети магазинов представлены все пять основных мобильных операторов страны.

Yota – это российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G, который работает на рынке с 2007 года. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

Напомним, в прошлом году Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете.