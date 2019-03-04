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Житель Бурятии убил со второй попытки сожительницу на глазах дочери

Рубрика: проиcшествия

04.03.2019 18:11

фото с сайта pixabay.com

Безработная пара в селе Эрхирик нередко употребляла спиртное; во время одного из застолий мужчина расправился со своей возлюбленной. 

Следственное управление Следственного комитета по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении жителя села Эрхирик Заиграевского района, убившего свою 46-летнюю сожительницу. 

По материалам следствия, пара жила в частном доме и нигде не работала – случайные заработки тратили на спиртное. Вечером 2 марта к женщине из Улан-Удэ приехала студентка-дочь. Отчим и мать по такому случаю решили выпить. 

Застолье продолжалось всю ночь, а к утру девушка услышала крики матери – отчим напал на женщину с ножом. Дочь встала на защиту матери, и первый раз им удалось отбиться. Нападавший пришёл в себя и бросил нож, однако через некоторое время злоумышленник отправился на кухню, где взял другой нож, с которым напал на женщину.

Во второй раз девушка не успела помешать 44-летнему мужчине. Преступник нанёс своей сожительнице один удар, ставший смертельным. Дочь оттолкнула отчима и вызвала скорую помощь, однако прибывшие на место медики лишь зафиксировали смерть женщины. 

«Сожитель остался на месте происшествия, скрыться или напасть на девушку больше не пытался, и был задержан прибывшими участниками следственно-оперативной группы», – говорится на сайте СУ СКР по Республике Бурятия.

В настоящее время расследование дела продолжается. Мера пресечения для подозреваемого ещё не избрана. 

Напомним, ранее мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу в Кузбассе. 

Теги: убийство Бурятия криминал Семейная драма Нож

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сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

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