Житель Бурятии убил со второй попытки сожительницу на глазах дочери

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Житель Бурятии убил со второй попытки сожительницу на глазах дочериРубрика: проиcшествия
04.03.2019 18:11
фото с сайта pixabay.com
Безработная пара в селе Эрхирик нередко употребляла спиртное; во время одного из застолий мужчина расправился со своей возлюбленной.
Следственное управление Следственного комитета по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении жителя села Эрхирик Заиграевского района, убившего свою 46-летнюю сожительницу.
По материалам следствия, пара жила в частном доме и нигде не работала – случайные заработки тратили на спиртное. Вечером 2 марта к женщине из Улан-Удэ приехала студентка-дочь. Отчим и мать по такому случаю решили выпить.
Застолье продолжалось всю ночь, а к утру девушка услышала крики матери – отчим напал на женщину с ножом. Дочь встала на защиту матери, и первый раз им удалось отбиться. Нападавший пришёл в себя и бросил нож, однако через некоторое время злоумышленник отправился на кухню, где взял другой нож, с которым напал на женщину.
Во второй раз девушка не успела помешать 44-летнему мужчине. Преступник нанёс своей сожительнице один удар, ставший смертельным. Дочь оттолкнула отчима и вызвала скорую помощь, однако прибывшие на место медики лишь зафиксировали смерть женщины.
«Сожитель остался на месте происшествия, скрыться или напасть на девушку больше не пытался, и был задержан прибывшими участниками следственно-оперативной группы», – говорится на сайте СУ СКР по Республике Бурятия.
В настоящее время расследование дела продолжается. Мера пресечения для подозреваемого ещё не избрана.
Напомним, ранее мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу в Кузбассе.
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