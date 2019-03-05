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Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

Рубрика: общество

05.03.2019 11:26

Фото из группы «Гражданского патруля» в социальной сети «ВКонтакте».

 

На улицу Большую в городе Обь Новосибирской области регулярно свозят грязный снег; возмущённые жители обратились в общественную организацию «Гражданский патруль». 

Жители города Обь Новосибирской области пожаловались на незаконный снегоотвал. Об этом сообщили в группе «Гражданский патруль» в социальной сети «ВКонтакте». 

Как рассказали местные жители, на улицу Большую коммунальная техника регулярно свозит загрязнённый снег. В последнее время ситуация усугубилась, КамАЗы стали приезжать ежедневно. Власти на проблему никак не отреагировали, поэтому люди были вынуждены обратиться за помощью в «Гражданский патруль» 

«После того, как узнали о ситуации, мы обратились в прокуратуру Новосибирской области. Начинаются проверки. Если информация подтвердится, прокурор будет обязан очистить территорию и сделать что-то для её защиты. Если проблема не устранится, то мы будем ставить вопрос о халатности главы города», – рассказал в сообществе руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. 

Под обращением подписались несколько десятков местных жителей.

Напомним, в феврале 2019 года в честь Универсиады появился фальшивый снег.

Теги: жалобы снег Гражданский патруль

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Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

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Обманутый искитимец 14 лет платил алименты неродному ребёнку

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

После падения козырька на женщин новосибирский следком начал проверку

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Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

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