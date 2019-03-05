Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

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Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвалРубрика: общество
05.03.2019 11:26
Фото из группы «Гражданского патруля» в социальной сети «ВКонтакте».
На улицу Большую в городе Обь Новосибирской области регулярно свозят грязный снег; возмущённые жители обратились в общественную организацию «Гражданский патруль».
Жители города Обь Новосибирской области пожаловались на незаконный снегоотвал. Об этом сообщили в группе «Гражданский патруль» в социальной сети «ВКонтакте».
Как рассказали местные жители, на улицу Большую коммунальная техника регулярно свозит загрязнённый снег. В последнее время ситуация усугубилась, КамАЗы стали приезжать ежедневно. Власти на проблему никак не отреагировали, поэтому люди были вынуждены обратиться за помощью в «Гражданский патруль»
«После того, как узнали о ситуации, мы обратились в прокуратуру Новосибирской области. Начинаются проверки. Если информация подтвердится, прокурор будет обязан очистить территорию и сделать что-то для её защиты. Если проблема не устранится, то мы будем ставить вопрос о халатности главы города», – рассказал в сообществе руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.
Под обращением подписались несколько десятков местных жителей.
Напомним, в феврале 2019 года в честь Универсиады появился фальшивый снег.
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