Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

Фото из группы «Гражданского патруля» в социальной сети «ВКонтакте».

На улицу Большую в городе Обь Новосибирской области регулярно свозят грязный снег; возмущённые жители обратились в общественную организацию «Гражданский патруль».

Жители города Обь Новосибирской области пожаловались на незаконный снегоотвал. Об этом сообщили в группе «Гражданский патруль» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали местные жители, на улицу Большую коммунальная техника регулярно свозит загрязнённый снег. В последнее время ситуация усугубилась, КамАЗы стали приезжать ежедневно. Власти на проблему никак не отреагировали, поэтому люди были вынуждены обратиться за помощью в «Гражданский патруль»

«После того, как узнали о ситуации, мы обратились в прокуратуру Новосибирской области. Начинаются проверки. Если информация подтвердится, прокурор будет обязан очистить территорию и сделать что-то для её защиты. Если проблема не устранится, то мы будем ставить вопрос о халатности главы города», – рассказал в сообществе руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Под обращением подписались несколько десятков местных жителей.

Напомним, в феврале 2019 года в честь Универсиады появился фальшивый снег.