Актёру Андрею Панину установят мемориальную доску

Фото со страницы группы поклонников Андрея Панина в соцсети «ВКонтакте»

Совет народных депутатов Кемерова решил увековечить память о популярном актёре, жившем в столице Кузбасса.

В честь заслуженного артиста Российской Федерации Андрея Панина в столице Кузбасса установят памятную доску. Об этом сообщили сегодня, 5 марта, во время заседания Кемеровского городского Совета народных депутатов.

«Мемориальная доска будет установлена в торжественной обстановке 20 марта 2019 года», – уточнили на заседании горсовета. Её установят в честь пятилетия со дня смерти известного актера.

Андрей Панин родился 28 мая 1962 года в Новосибирске, а высшее учебное заведение окончил в Кемерове. Известность актёр приобрёл благодаря картинам «Мама, не горюй» Максима Пежемского и «Мама» Дениса Евстигнеева. Панин погиб 6 марта 2013 года. По одной из версий следствия, актёр был убит.

Напомним, вчера следователи назвали официальную причину смерти Децла.