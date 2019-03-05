Актёру Андрею Панину установят мемориальную доску

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Актёру Андрею Панину установят мемориальную доскуРубрика: общество
05.03.2019 14:29
Фото со страницы группы поклонников Андрея Панина в соцсети «ВКонтакте»
Совет народных депутатов Кемерова решил увековечить память о популярном актёре, жившем в столице Кузбасса.
В честь заслуженного артиста Российской Федерации Андрея Панина в столице Кузбасса установят памятную доску. Об этом сообщили сегодня, 5 марта, во время заседания Кемеровского городского Совета народных депутатов.
«Мемориальная доска будет установлена в торжественной обстановке 20 марта 2019 года», – уточнили на заседании горсовета. Её установят в честь пятилетия со дня смерти известного актера.
Андрей Панин родился 28 мая 1962 года в Новосибирске, а высшее учебное заведение окончил в Кемерове. Известность актёр приобрёл благодаря картинам «Мама, не горюй» Максима Пежемского и «Мама» Дениса Евстигнеева. Панин погиб 6 марта 2013 года. По одной из версий следствия, актёр был убит.
Напомним, вчера следователи назвали официальную причину смерти Децла.
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