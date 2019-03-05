Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

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Губернатор Новосибирской области назвал ситуацию очень сложной, прежде всего, в финансовом отношении – в случае разрыва соглашения придётся платить большой штраф.

На состоявшейся сегодня, 5 марта, пресс-конференции губернатору Андрею Травникову был задан традиционный вопрос – о судьбе «мусорной концессии». На этот раз у главы региона спросили о том, как намерена действовать региональная власть в ситуации, когда судьбу соглашения должен решить суд.

Андрей Травников назвал ситуацию очень сложной – и, прежде всего, в финансовом отношении: «Над нами висят штрафные санкции». Как известно, в случае разрыва соглашения штрафные санкции составят 300 миллионов рублей. Впрочем, возможен и иной вариант. Губернатор напомнил, что «точку поставит суд», который вынесет решение, которое, в свою очередь, все обязаны выполнять.

Андрей Травников выразил надежду, что суд может внести изменения в условия концессионного соглашения между ООО «Экология-Новосибирск» и правительством Новосибирской области. Напомним, что предлагается уменьшить срок действия концессии до 25 лет вместо 40, а общий объём инвестиций составит 4,3 миллиарда рублей.

На вопрос, когда же станет известно решение ситуации, которая волнует общество, Андрей Травников ответил кратко: «Я не планирую работу суда».

Напомним, Андрей Травников заявил о желании увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе.