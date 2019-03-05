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Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

Рубрика: экономика

05.03.2019 13:14

Фото Валерия Иванова

Губернатор Новосибирской области назвал ситуацию очень сложной, прежде всего, в финансовом отношении – в случае разрыва соглашения придётся платить большой штраф.

На состоявшейся сегодня, 5 марта, пресс-конференции губернатору Андрею Травникову был задан традиционный вопрос – о судьбе «мусорной концессии». На этот раз у главы региона спросили о том, как намерена действовать региональная власть в ситуации, когда судьбу соглашения должен решить суд. 

Андрей Травников назвал ситуацию очень сложной – и, прежде всего, в финансовом отношении: «Над нами висят штрафные санкции». Как известно, в случае разрыва соглашения штрафные санкции составят 300 миллионов рублей. Впрочем, возможен и иной вариант. Губернатор напомнил, что «точку поставит суд», который вынесет решение, которое, в свою очередь, все обязаны выполнять.

Андрей Травников выразил надежду, что суд может внести изменения в условия концессионного соглашения между ООО «Экология-Новосибирск» и правительством Новосибирской области. Напомним, что предлагается уменьшить срок действия концессии до 25 лет вместо 40, а общий объём инвестиций составит 4,3 миллиарда рублей. 

На вопрос, когда же станет известно решение ситуации, которая волнует общество, Андрей Травников ответил кратко: «Я не планирую работу суда».

Напомним, Андрей Травников заявил о желании увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе.

 

Теги: экология мусор Травников Андрей

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Предложить новость

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

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Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

сегодня 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

сегодня 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС стала мощнее

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

Концерт классической музыки пройдёт в новосибирском метро

сегодня 07:11 Афиша 0 Коммент.

Следком назвал официальную причину смерти Децла

вчера 21:58 Общество 0 Коммент.

Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Обманутый искитимец 14 лет платил алименты неродному ребёнку

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

Неустойчивая погода и сильный ветер будут в ближайшие дни в Новосибирске

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в Новосибирске

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

После падения козырька на женщин новосибирский следком начал проверку

вчера 18:30 Хроника 0 Коммент.

Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

вчера 17:26 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

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