4 балла
-5
65.8 74.51
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

сегодня 20:06 Общество 0 Коммент.

В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

сегодня 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

Эксперты пообещали скорое снижение ипотечных ставок

сегодня 16:54 Бизнес 0 Коммент.

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

сегодня 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

сегодня 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС стала мощнее

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

Концерт классической музыки пройдёт в новосибирском метро

сегодня 07:11 Афиша 0 Коммент.

Следком назвал официальную причину смерти Децла

вчера 21:58 Общество 0 Коммент.

Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Обманутый искитимец 14 лет платил алименты неродному ребёнку

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

Эксперты пообещали скорое снижение ипотечных ставок

Рубрика: бизнес

05.03.2019 16:54

фото со страницы Максима Маркова в соцсети Facebook

По прогнозам специалистов ГК «ЁЛКА девелопмент», рост ставок по ипотечным кредитам закончится уже к маю этого года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ снизить ставки по ипотеке до уровня не более 8 % годовых до января 2020 года. То есть в течение 2019 года средняя ставка ипотечного кредита должна уменьшиться, минимум, на 1,6 %. 

Из-за роста ключевой ставки Центробанка (до 7 %) началось её повышение и основными игроками ипотечного рынка – с 9 и 9,5 % до 10 % и более. Директор проектов ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков прокомментировал поручение президента в группе «Рынок новостроек Новосибирска» в соцсети Facebook.

«По нашим оценкам, рост ставок закончится в мае 2019 года. Мы ожидаем разворот тренда. Но для такого радикального снижения, которое обещает президент, потенциала пока не видим. По всей видимости, как я и предполагал, должны быть задействованы какие-то государственные субсидиарные механизмы», – сказал Марков.

Тем не менее, эксперт уверен, что после «бурного и непредсказуемого» переделывания закона о долевом строительстве стала проявляться «позитивная предопредёленность» для застройщиков.

«В общем, государство старается, а определенность повышается», – отметил Максим Марков.

Напомним, ставки по ипотечным кредитам Сбербанк поднял осенью прошлого, 2018 года.

Теги: ипотека Путин Владимир

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

сегодня 20:06 Общество 0 Коммент.

В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

сегодня 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

Эксперты пообещали скорое снижение ипотечных ставок

сегодня 16:54 Бизнес 0 Коммент.

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

сегодня 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

сегодня 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС стала мощнее

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

Концерт классической музыки пройдёт в новосибирском метро

сегодня 07:11 Афиша 0 Коммент.

Следком назвал официальную причину смерти Децла

вчера 21:58 Общество 0 Коммент.

Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Обманутый искитимец 14 лет платил алименты неродному ребёнку

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.11.2018

Серпом по Байкалу

Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...

Читать далее
Image
29.08.2018

Технологический прорыв

Президент России Владимир Путин принял участие ...

Читать далее
Image
17.07.2018

Кредитные метры

Новосибирцы набрали ипотечных кредитов на 134,4 млрд рублей, ...

Читать далее
Image
18.04.2018

Квадратные метры стремятся вверх

Стоимость жилья в Новосибирск...

Читать далее
Image
27.09.2017

Отставка Толоконского: как это было

Об утечках информации, отрицании и признании

Читать далее
Image
24.07.2015

Против всех

Обзор самых неожиданных самовыдвиженцев на выборы в Заксобрание...

Читать далее

Новости по теме

Красноярский губернатор поговорил с президентом о погоде 03.03.2019 Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 % 27.02.2019 Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником 22.02.2019 Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске 21.02.2019

Популярное

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

Image

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с...

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

Image

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми челове...

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

Image

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

Image

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске