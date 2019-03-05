Эксперты пообещали скорое снижение ипотечных ставок

фото со страницы Максима Маркова в соцсети Facebook

По прогнозам специалистов ГК «ЁЛКА девелопмент», рост ставок по ипотечным кредитам закончится уже к маю этого года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ снизить ставки по ипотеке до уровня не более 8 % годовых до января 2020 года. То есть в течение 2019 года средняя ставка ипотечного кредита должна уменьшиться, минимум, на 1,6 %.

Из-за роста ключевой ставки Центробанка (до 7 %) началось её повышение и основными игроками ипотечного рынка – с 9 и 9,5 % до 10 % и более. Директор проектов ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков прокомментировал поручение президента в группе «Рынок новостроек Новосибирска» в соцсети Facebook.

«По нашим оценкам, рост ставок закончится в мае 2019 года. Мы ожидаем разворот тренда. Но для такого радикального снижения, которое обещает президент, потенциала пока не видим. По всей видимости, как я и предполагал, должны быть задействованы какие-то государственные субсидиарные механизмы», – сказал Марков.

Тем не менее, эксперт уверен, что после «бурного и непредсказуемого» переделывания закона о долевом строительстве стала проявляться «позитивная предопредёленность» для застройщиков.

«В общем, государство старается, а определенность повышается», – отметил Максим Марков.

Напомним, ставки по ипотечным кредитам Сбербанк поднял осенью прошлого, 2018 года.