Эксперты пообещали скорое снижение ипотечных ставок

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Эксперты пообещали скорое снижение ипотечных ставокРубрика: бизнес
05.03.2019 16:54
фото со страницы Максима Маркова в соцсети Facebook
По прогнозам специалистов ГК «ЁЛКА девелопмент», рост ставок по ипотечным кредитам закончится уже к маю этого года.
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ снизить ставки по ипотеке до уровня не более 8 % годовых до января 2020 года. То есть в течение 2019 года средняя ставка ипотечного кредита должна уменьшиться, минимум, на 1,6 %.
Из-за роста ключевой ставки Центробанка (до 7 %) началось её повышение и основными игроками ипотечного рынка – с 9 и 9,5 % до 10 % и более. Директор проектов ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков прокомментировал поручение президента в группе «Рынок новостроек Новосибирска» в соцсети Facebook.
«По нашим оценкам, рост ставок закончится в мае 2019 года. Мы ожидаем разворот тренда. Но для такого радикального снижения, которое обещает президент, потенциала пока не видим. По всей видимости, как я и предполагал, должны быть задействованы какие-то государственные субсидиарные механизмы», – сказал Марков.
Тем не менее, эксперт уверен, что после «бурного и непредсказуемого» переделывания закона о долевом строительстве стала проявляться «позитивная предопредёленность» для застройщиков.
«В общем, государство старается, а определенность повышается», – отметил Максим Марков.
Напомним, ставки по ипотечным кредитам Сбербанк поднял осенью прошлого, 2018 года.
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