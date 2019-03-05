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Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

Рубрика: общество, культура

05.03.2019 20:06

фото из группы "Майкл Джексон|Michael Jackson: United Fan Family" в соцсети "ВКонтакте"

Обвинивший известного поп-артиста в педофилии мужчина рассказал, что Майкл Джексон говорил ему о своих женщинах ещё при жизни.

Джеймс Сейфчак, герой документального фильма «Покидая Неверленд», рассказывающего о сексуальных домогательствах Майкла Джексона к детям, сообщил, что певец называл свои отношения с женщинами фиктивным. Об этом стало известно зарубежному изданию Daily Mail.

В 1993 году Майкла Джексона обвинили в домогательствах к 13-летнему мальчику, который гостил у артиста на его ранчо «Неверленд». Певец всё отрицал, однако конфликт был решён вне суда, когда он заплатил 20 млн долларов семье ребёнка.

Спустя год, в 1994 году Майкл Джексон женился на певице Лизе Мари Пресли. По словам Джеймса Сейфчак, артист сделал это вынужденно, ради публики.

«Я помню, как Майкл говорил, что ему понадобятся эти публичные отношения с женщинами, чтобы люди ничего не подумали. Он сказал, что однажды ему придётся жениться, но это ничего не значит», — поведал журналистам Джеймс Сейфчак.

Напомним, в марте стало известно, по какой причине, вероятно, солист The Prodigy свёл счёты с жизнью.

 

Теги: знаменитости скандалы

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