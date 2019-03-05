Кузбассовец избил соседа до смерти за асоциальный образ жизни

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Пьяный мужчина до смерти избил соседа, а затем попытался напасть с ножом на прибывших на место ЧП полицейских.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области отправили в суд дело жителя Кировского района, которого подозревают в том, что в ноябре прошлого года он до смерти избил своего соседа по общежитию, а также угрожал ножом сотрудникам полиции, приехавшим для его задержания.

Как установили следователи, в ноябре 2018 года мужчина распивал спиртное в комнате своего общежития. Опьянев, он отправился к соседу, которого считал человеком асоциальным, чтобы наказать его за шум и ругань, часто доносившуюся из его комнаты.

Едва сосед отворил дверь, как подозреваемый на него набросился и стал избивать. Мужчина не останавливался до прибытия сотрудников скорой помощи и полиции, которые и зафиксировали смерть пострадавшего мужчины.

Появление полицейских не привело мужчину в себя. Злоумышленник достал нож и начал угрожать правоохранителям расправой. Через некоторое время дебошира обезоружили, однако даже без ножа он продолжал оказывать сопротивление.

Подозреваемый вину признавать отказался. Мужчину поместили в СИЗО, где он будет находиться до начала судебного процесса.

Напомним, ранее в Новосибирске мигранты избили мужчину битой и ограбили.