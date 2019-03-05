Кузбассовец избил соседа до смерти за асоциальный образ жизни

Лента новостейПредложить новость
Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами
В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан
Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице
Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»
МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей
В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей
Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске
Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице
Кузбассовец избил соседа до смерти за асоциальный образ жизниРубрика: проиcшествия
05.03.2019 19:05
ФОТО С САЙТА "PIXABAY.COM"
Пьяный мужчина до смерти избил соседа, а затем попытался напасть с ножом на прибывших на место ЧП полицейских.
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области отправили в суд дело жителя Кировского района, которого подозревают в том, что в ноябре прошлого года он до смерти избил своего соседа по общежитию, а также угрожал ножом сотрудникам полиции, приехавшим для его задержания.
Как установили следователи, в ноябре 2018 года мужчина распивал спиртное в комнате своего общежития. Опьянев, он отправился к соседу, которого считал человеком асоциальным, чтобы наказать его за шум и ругань, часто доносившуюся из его комнаты.
Едва сосед отворил дверь, как подозреваемый на него набросился и стал избивать. Мужчина не останавливался до прибытия сотрудников скорой помощи и полиции, которые и зафиксировали смерть пострадавшего мужчины.
Появление полицейских не привело мужчину в себя. Злоумышленник достал нож и начал угрожать правоохранителям расправой. Через некоторое время дебошира обезоружили, однако даже без ножа он продолжал оказывать сопротивление.
Подозреваемый вину признавать отказался. Мужчину поместили в СИЗО, где он будет находиться до начала судебного процесса.
Напомним, ранее в Новосибирске мигранты избили мужчину битой и ограбили.
Комментарии
Лента новостей
Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами
В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан
Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице
Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»
МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей
В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей
Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске
Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице
Статьи по теме
Странная история
Реконструкция последних дней жизни актёра Данила Ляпустина...
Новости по теме
Популярное