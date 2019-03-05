Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

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По халатности руководителя погрузочных работ на угольном карьере пострадал водитель БелАЗа; суд вынес приговор.

Суд признал руководителя погрузочных работ угольного разреза в Кемеровской области виновным в грубом нарушении правил безопасности при ведении горных работ, которое привело к серьёзным травмам другого человека.

Как выяснили следователи, в октябре 2018 года 31-летний машинист руководил погрузочными работами на угольном складе предприятия. Он пренебрёг техникой безопасности и не остановил загрузку угля, когда это было необходимо.

«Он знал, что ранее работы по загрузке угля были приостановлены из-за нарушений насыпи на склоне склада. Однако в нарушение требований безопасности он не остановил работы самосвала «БелАЗ», который разгружал уголь. В результате чего на краю насыпи задние колеса техники провалились, под тяжестью груза самосвал опрокинулся…» — говорится на сайте СУ СКР по Кемеровской области.

Находившийся в кабине водитель сломал позвоночник и в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. В отношении машиниста следователи возбудили уголовное дело — мужчина полностью признал вину. Решением суда обвиняемого обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее двое мужчин мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом.