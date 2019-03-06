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Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

Рубрика: общество

06.03.2019 07:48

фото с сайта pixabay.com

К новому законопроекту министерство подтолкнуло большое количество жалоб от граждан.

Минздрав РФ опубликовал в интернете законопроект, согласно которому должна появиться административная ответственность за несоответствие медпомощи клиническим рекомендациям. Штраф должностных лиц будет достигать 20 тысяч рублей, а юрлиц — 70 тысяч рублей.

Например, если медорганизация не создаст необходимые для оказания помощи условия, должностное лицо получит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Такое же наказание дадут за действия или бездействия, которые приводят к неисполнению полномочий органов госвласти субъекта в сфере охраны здоровья.

«Исключительную значимость создания условий для оказания качественной медицинской помощи подчёркивает то, что ежегодно 60 % обращений граждан в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения связаны с вопросами доступности и качества медицинской помощи», – сообщили в пояснительной записке.

Напомним, в феврале в Госдуму внесли законопроект, согласно которому увеличение количества павильонов должно будет улучшить ситуацию для производителей, а также представителей среднего и малого бизнеса.

Теги: законотворчество Минздрав

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Предложить новость

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской области

вчера 21:48 Хроника 0 Коммент.

Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

вчера 20:06 Общество 0 Коммент.

В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

вчера 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

вчера 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

вчера 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

вчера 10:58 Общество 0 Коммент.

Отец Децла рассказал о заболевании сына

вчера 10:51 Общество 0 Коммент.

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