Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

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К новому законопроекту министерство подтолкнуло большое количество жалоб от граждан.

Минздрав РФ опубликовал в интернете законопроект, согласно которому должна появиться административная ответственность за несоответствие медпомощи клиническим рекомендациям. Штраф должностных лиц будет достигать 20 тысяч рублей, а юрлиц — 70 тысяч рублей.

Например, если медорганизация не создаст необходимые для оказания помощи условия, должностное лицо получит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Такое же наказание дадут за действия или бездействия, которые приводят к неисполнению полномочий органов госвласти субъекта в сфере охраны здоровья.

«Исключительную значимость создания условий для оказания качественной медицинской помощи подчёркивает то, что ежегодно 60 % обращений граждан в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения связаны с вопросами доступности и качества медицинской помощи», – сообщили в пояснительной записке.

Напомним, в феврале в Госдуму внесли законопроект, согласно которому увеличение количества павильонов должно будет улучшить ситуацию для производителей, а также представителей среднего и малого бизнеса.