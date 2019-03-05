В Омске мужчина поджёг дом и ждал признания от возлюбленной

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В Омске мужчина поджёг дом и ждал признания от возлюбленнойРубрика: проиcшествия
05.03.2019 12:02
фото с сайта pixabay.com
Мать с двумя маленькими детьми и двое взрослых мужчин получили отравление угарным газом при пожаре в омском общежитии; поджигатель хотел потушить огонь и показать себя героем в глазах возлюбленной.
Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 35-летнего мужчины, поджёгшего комнату в общежитии.
Как выяснили оперативники, 3 марта в нежилой комнате общежития произошёл пожар. По подозрению в поджоге полицейские задержали пьяного мужчину, который сидел в кафе, расположенном недалеко от загоревшегося дома.
«Оперуполномоченному задержанный пояснил, что намеревался прийти в гости к бывшей сожительнице, но не решился зайти, побоявшись отказа. Мужчина решил поджечь имущество в техническом помещении, после чего самостоятельно его потушить, в надежде, что такой поступок произведёт впечатление на женщину», – говорится на сайте ГУ МВД по Омской области.
Потушить пожар самостоятельно хулигану не удалось из-за быстрого распространения огня. Испугавшись, мужчина выбежал на улицу и попросил прохожего вызвать спасателей.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, однако в результате происшествия пятеро человек получили отравление угарным газом: мать с двумя маленькими детьми и двое взрослых мужчин, причём степень отравления последних оказалась средней, а мать с детьми отделались, по мнению медиков, лёгкой степенью отравления. Всех пострадавших доставили в больницу.
Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Красноярске мужчина решил отвлечь таксиста поджогом дома, чтобы не платить. В огне погиб мужчина.
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