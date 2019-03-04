Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

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Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
05.03.2019 22:42
кадр видео с YouTube-канала «Горсайта»
В Сузунском районе началась проверка в отношении местного сотрудника полиции, который устроил незаконную охоту.
Начальника ГИБДД Сузунского района Сергея Фролова вместе с его тестем Юрием Кожевниковым задержали ещё в конце февраля в двух километрах от села Верх-Сузун. Они ехали на снегоходах с расчехлённым нарезным оружием.
«В ходе досмотра был выявлен факт незаконной добычи одной особи кабана с использованием вышеназванного нарезного оружия и снегоходной техники. В кофрах снегоходов было обнаружено мясо незаконно добытого животного», — сообщил местному изданию «Горсайт» старший госинспектор отдела охраны и госнадзора управления по охране животного мира Новосибирской области Михаил Савельев.
Охота на кабана была закрыта 31 января. Следователи изъяли у охотников мясо кабана, два снегохода и оружие. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота».
В МВД подтвердили данный факт, а в пресс-службе ГИБДД заявили, что проверяют информацию о причастности сотрудника полиции к противоправным действиям. Если она подтвердится, то его уволят и он понесёт наказание.
Сам же Сергей Фролов, по словам охотоведа, находится сейчас на больничном.
Напомним, в январе житель Омска незаконно убил косуль под Новосибирском.
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