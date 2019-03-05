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Новосибирец стал чемпионом России по самбо

Рубрика: общество

05.03.2019 10:29

Фото со страницы Новосибирской региональной федерации самбо в социальной сети «ВКонтакте»

В одном из поединков новосибирский самбист победил чемпиона Европы и мира 2018 года.

На чемпионате России по боевому самбо, проходившему в Казани, первое место в своей весовой категории занял новосибирец Степан Кобенов. Об этом сообщается в группе Новосибирской региональной федерации самбо в социальной сети «ВКонтакте». 

«В весовой категории до 68 кг боролись 11 спортсменов. Степан Кобенов провёл четыре встречи, в финале победил соперника чистым броском за 22 секунды – это самая быстрая победа на турнире», – сообщили в пресс-центре федерации самбо.

На соревнованиях Степан Кобенов провёл четыре встречи. В третьем поединке он победил чемпиона Европы и мира 2018 года. В итоге он стал абсолютным победителем соревнований и попал в сборную страны. Это первый новосибирец, которому удалось выиграть соревнования такого масштаба. Теперь ему предстоит подготовиться к чемпионату мира. 

Напомним, 4 марта новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира.

Теги: спорт чемпионат победители

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Лента новостей

Предложить новость

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

сегодня 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

сегодня 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС стала мощнее

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

Концерт классической музыки пройдёт в новосибирском метро

сегодня 07:11 Афиша 0 Коммент.

Следком назвал официальную причину смерти Децла

вчера 21:58 Общество 0 Коммент.

Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Обманутый искитимец 14 лет платил алименты неродному ребёнку

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

Неустойчивая погода и сильный ветер будут в ближайшие дни в Новосибирске

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в Новосибирске

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

После падения козырька на женщин новосибирский следком начал проверку

вчера 18:30 Хроника 0 Коммент.

Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

вчера 17:26 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

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