Новосибирец стал чемпионом России по самбо

Фото со страницы Новосибирской региональной федерации самбо в социальной сети «ВКонтакте»

В одном из поединков новосибирский самбист победил чемпиона Европы и мира 2018 года.

На чемпионате России по боевому самбо, проходившему в Казани, первое место в своей весовой категории занял новосибирец Степан Кобенов. Об этом сообщается в группе Новосибирской региональной федерации самбо в социальной сети «ВКонтакте».

«В весовой категории до 68 кг боролись 11 спортсменов. Степан Кобенов провёл четыре встречи, в финале победил соперника чистым броском за 22 секунды – это самая быстрая победа на турнире», – сообщили в пресс-центре федерации самбо.

На соревнованиях Степан Кобенов провёл четыре встречи. В третьем поединке он победил чемпиона Европы и мира 2018 года. В итоге он стал абсолютным победителем соревнований и попал в сборную страны. Это первый новосибирец, которому удалось выиграть соревнования такого масштаба. Теперь ему предстоит подготовиться к чемпионату мира.

Напомним, 4 марта новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира.