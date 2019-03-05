Новосибирец стал чемпионом России по самбо

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Новосибирец стал чемпионом России по самбоРубрика: общество
05.03.2019 10:29
Фото со страницы Новосибирской региональной федерации самбо в социальной сети «ВКонтакте»
В одном из поединков новосибирский самбист победил чемпиона Европы и мира 2018 года.
На чемпионате России по боевому самбо, проходившему в Казани, первое место в своей весовой категории занял новосибирец Степан Кобенов. Об этом сообщается в группе Новосибирской региональной федерации самбо в социальной сети «ВКонтакте».
«В весовой категории до 68 кг боролись 11 спортсменов. Степан Кобенов провёл четыре встречи, в финале победил соперника чистым броском за 22 секунды – это самая быстрая победа на турнире», – сообщили в пресс-центре федерации самбо.
На соревнованиях Степан Кобенов провёл четыре встречи. В третьем поединке он победил чемпиона Европы и мира 2018 года. В итоге он стал абсолютным победителем соревнований и попал в сборную страны. Это первый новосибирец, которому удалось выиграть соревнования такого масштаба. Теперь ему предстоит подготовиться к чемпионату мира.
Напомним, 4 марта новосибирская биатлонистка вошла в состав сборной России на чемпионат мира.
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