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Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

Рубрика: общество

05.03.2019 15:48

Фото из группы Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»

В праздничный день зоопарк обещает посетителям традиционную русскую атмосферу с большой печью и самоварами.

Новосибирский зоопарк приглашает жителей города 10 марта на Широкую Масленицу. Об этом сообщили сегодня в группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». 

Праздник начнётся в 11:45 с катания на лошадях и пони. Кроме того, по программе посетителей ждёт масса конкурсов: хождение на ходулях, бои подушками на брёвнах, перетягивание каната, футбол в больших валенках, эстафеты. Также гостям организаторы предлагают посетителям ароматный алтайский чай. 

Основная часть праздника закончится в 14:00 речью директора зоопарка Андрея Шило, после которой по традиции сожгут чучело зимы. В конце праздника посетители смогут послушать песни в исполнении народного коллектива «Вензеля».

Весь праздник в зоопарке будет работать фотозона, где гости смогут сделать снимки на фоне большой печи, самовара и других атрибутов русской избы.

Напомним, 28 февраля 2019 года Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице.

Теги: праздники Новосибирский зоопарк Масленица

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