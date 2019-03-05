Омские школьники ради самоутверждения жестоко унизили первоклассника

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Ученики четвёртых классов помочились на семилетнего мальчика; полиция проводит проверку, однако в силу юного возраста, злоумышленникам не грозит серьёзного наказания.

В полицию обратилась жительница одного из сёл в Омском районе. Она рассказала о вопиющем случае — пару недель назад её семилетний сын стал жертвой двух жестоких ребят.

Как сообщили местному порталу Om1.ru, двое учеников четвёртого класса решили с помощью издевательств самоутвердиться. Они поймали первоклассника и сначала совершили в его отношении насильственные действия сексуального характера, а затем помочились на ребёнка.

Получив сильную психологическую травму, мальчик долгое время боялся рассказать маме о произошедшем. На данный момент по факту случившегося полиция проводит проверку. Вот только злоумышленникам по 10-11 лет, а уголовная ответственность наступает с 14-ти. Так что им грозит только постановка на учёт в ПДН.

Напомним, в конце января омские школьницы заставляли одноклассницу выполнять действия сексуального характера на камеру и попытались выложить видео в сеть.