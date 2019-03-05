Омские школьники ради самоутверждения жестоко унизили первоклассника

Лента новостейПредложить новость
Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами
В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан
Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице
Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»
МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей
В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей
Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске
Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице
Омские школьники ради самоутверждения жестоко унизили первоклассникаРубрика: проиcшествия
05.03.2019 19:47
фото с сайта pixabay.com
Ученики четвёртых классов помочились на семилетнего мальчика; полиция проводит проверку, однако в силу юного возраста, злоумышленникам не грозит серьёзного наказания.
В полицию обратилась жительница одного из сёл в Омском районе. Она рассказала о вопиющем случае — пару недель назад её семилетний сын стал жертвой двух жестоких ребят.
Как сообщили местному порталу Om1.ru, двое учеников четвёртого класса решили с помощью издевательств самоутвердиться. Они поймали первоклассника и сначала совершили в его отношении насильственные действия сексуального характера, а затем помочились на ребёнка.
Получив сильную психологическую травму, мальчик долгое время боялся рассказать маме о произошедшем. На данный момент по факту случившегося полиция проводит проверку. Вот только злоумышленникам по 10-11 лет, а уголовная ответственность наступает с 14-ти. Так что им грозит только постановка на учёт в ПДН.
Напомним, в конце января омские школьницы заставляли одноклассницу выполнять действия сексуального характера на камеру и попытались выложить видео в сеть.
Комментарии
Лента новостей
Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами
В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан
Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице
Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»
МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей
В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей
Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске
Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное