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Отец Децла рассказал о заболевании сына

Рубрика: общество

05.03.2019 10:51

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ПАМЯТЬ | ДЕЦЛ | КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

У Децла было врождённое заболевание сердца – болезнь выявили после судмедэкспертизы.

По заключению судмедэкспертов, у российского музыканта Кирилла Толмацкого было врождённое заболевание сердца – гипертрофическая кардиомиопатия. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на отца Децла Александра Толмацкого. Он уточнил, что у нескольких спортсменов, которые умерли во время тренировки, обнаружили такое же заболевание.

Ранее судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. Она была вызвана сердечно-сосудистым заболеванием. Мать Децла, Ирина Толмацкая, высказала мнение о том, что причиной смерти сына стала большая нагрузка.

Артист скончался после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля. 

Напомним, в январе сибирский спортсмен умер во время разминки по причине сердечной недостаточности.

Теги: знаменитости музыка

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Предложить новость

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Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

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сегодня 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС стала мощнее

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

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Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Обманутый искитимец 14 лет платил алименты неродному ребёнку

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

Неустойчивая погода и сильный ветер будут в ближайшие дни в Новосибирске

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в Новосибирске

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

После падения козырька на женщин новосибирский следком начал проверку

вчера 18:30 Хроника 0 Коммент.

Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

вчера 17:26 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

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