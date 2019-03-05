Отец Децла рассказал о заболевании сына

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Отец Децла рассказал о заболевании сынаРубрика: общество
05.03.2019 10:51
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ПАМЯТЬ | ДЕЦЛ | КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
У Децла было врождённое заболевание сердца – болезнь выявили после судмедэкспертизы.
По заключению судмедэкспертов, у российского музыканта Кирилла Толмацкого было врождённое заболевание сердца – гипертрофическая кардиомиопатия. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на отца Децла Александра Толмацкого. Он уточнил, что у нескольких спортсменов, которые умерли во время тренировки, обнаружили такое же заболевание.
Ранее судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. Она была вызвана сердечно-сосудистым заболеванием. Мать Децла, Ирина Толмацкая, высказала мнение о том, что причиной смерти сына стала большая нагрузка.
Артист скончался после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля.
Напомним, в январе сибирский спортсмен умер во время разминки по причине сердечной недостаточности.
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