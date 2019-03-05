Новосибирец потерял ногу из-за взрыва газового баллона

4 балла
-3
65.8 74.74
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

сегодня 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

сегодня 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС стала мощнее

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

Концерт классической музыки пройдёт в новосибирском метро

сегодня 07:11 Афиша 0 Коммент.

Следком назвал официальную причину смерти Децла

вчера 21:58 Общество 0 Коммент.

Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Обманутый искитимец 14 лет платил алименты неродному ребёнку

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

Неустойчивая погода и сильный ветер будут в ближайшие дни в Новосибирске

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в Новосибирске

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

После падения козырька на женщин новосибирский следком начал проверку

вчера 18:30 Хроника 0 Коммент.

Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

вчера 17:26 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирец потерял ногу из-за взрыва газового баллона

Рубрика: проиcшествия

05.03.2019 11:14

фото из группы «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте»

В одном из гаражей Новосибирска взорвался баллон с газом; мужчине, который находился внутри, оторвало ногу – врачи ввели его в состояние искусственной комы. 

В Калининском районе города Новосибирска 1 марта 28-летний мужчина по имени Дмитрий был серьёзно травмирован в результате взрыва газового баллона. Баллон взорвался по неизвестным причинам, когда Дмитрий и его знакомые работали в гараже на улице Флотской.

В результате взрыва Дмитрий остался без ноги до колена. Кроме того, мужчина получил серьёзное ранение руки и ожоги всего тела.

Сейчас молодой человек находится в городской больнице № 25. Дмитрия ввели в состояние искусственной комы. В социальных сетях родственники молодого мужчины призывают горожан сдать кровь любой группы и резус-фактора, чтобы спасти ему жизнь. 

Также в сообщении в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что дома Дмитрия ждут маленький сын и молодая жена. 

Напомним, что с февраля новосибирцы могут сдать кровь и помочь больным раком детям.

 

Теги: донорство травма происшествие Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

сегодня 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

сегодня 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС стала мощнее

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

Концерт классической музыки пройдёт в новосибирском метро

сегодня 07:11 Афиша 0 Коммент.

Следком назвал официальную причину смерти Децла

вчера 21:58 Общество 0 Коммент.

Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Обманутый искитимец 14 лет платил алименты неродному ребёнку

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

Неустойчивая погода и сильный ветер будут в ближайшие дни в Новосибирске

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в Новосибирске

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

После падения козырька на женщин новосибирский следком начал проверку

вчера 18:30 Хроника 0 Коммент.

Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

вчера 17:26 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
17.11.2017

Генотип спасения

О том, как стволовые клетки спасают жизни и как устроены ре...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске беременная женщина попала в ДТП вчера 10:59

Популярное

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

Image

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с...

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

Image

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми челове...

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

Image

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

Image

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске