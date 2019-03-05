Новосибирец потерял ногу из-за взрыва газового баллона

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Новосибирец потерял ногу из-за взрыва газового баллонаРубрика: проиcшествия
05.03.2019 11:14
фото из группы «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте»
В одном из гаражей Новосибирска взорвался баллон с газом; мужчине, который находился внутри, оторвало ногу – врачи ввели его в состояние искусственной комы.
В Калининском районе города Новосибирска 1 марта 28-летний мужчина по имени Дмитрий был серьёзно травмирован в результате взрыва газового баллона. Баллон взорвался по неизвестным причинам, когда Дмитрий и его знакомые работали в гараже на улице Флотской.
В результате взрыва Дмитрий остался без ноги до колена. Кроме того, мужчина получил серьёзное ранение руки и ожоги всего тела.
Сейчас молодой человек находится в городской больнице № 25. Дмитрия ввели в состояние искусственной комы. В социальных сетях родственники молодого мужчины призывают горожан сдать кровь любой группы и резус-фактора, чтобы спасти ему жизнь.
Также в сообщении в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что дома Дмитрия ждут маленький сын и молодая жена.
Напомним, что с февраля новосибирцы могут сдать кровь и помочь больным раком детям.
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