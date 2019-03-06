Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

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Британский профессор советует перестать испытывать чувство вины и начать тратить деньги.

Профессор Гарвардской школы бизнеса Эшли Уилланс доказала с помощью простых рассуждений, что счастье можно купить за деньги. Результаты её исследований опубликовали на портале Science Alert.

Она заявила, что больше всего стресса современному человеку приносит нехватка свободного времени. Если же перекинуть заботы об уборке, стирке, готовке и прочих бытовых делах на другого человека, то можно каждый день получать свою дозу эндорфинов, серотонина и дофамина.

«Плата за оказание простейших бытовых услуг заставляет людей планировать своё время немного лучше», — отметила профессор.

Эшли Уилланс отметила, что человек действительно станет намного счастливее, избавившись от домашних забот. Однако очень часто людям просто стыдно пользоваться услугами уборщиц, садовников и прочих. Например,они начинают ощущать себя высокомерными.

Профессор советует просто забыть об этом чувстве вины и спокойно тратить деньги на то, что освободит время на отдых и любимые дела.

Напомним, в ноябре исследователи выяснили, что каждый пятый житель Новосибирска хотел бы иметь домработницу.