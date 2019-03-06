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Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

Рубрика: общество, наука

06.03.2019 07:14

фото с сайта pixabay.com

Британский профессор советует перестать испытывать чувство вины и начать тратить деньги.

Профессор Гарвардской школы бизнеса Эшли Уилланс доказала с помощью простых рассуждений, что счастье можно купить за деньги. Результаты её исследований опубликовали на портале Science Alert.

Она заявила, что больше всего стресса современному человеку приносит нехватка свободного времени. Если же перекинуть заботы об уборке, стирке, готовке и прочих бытовых делах на другого человека, то можно каждый день получать свою дозу эндорфинов, серотонина и дофамина.

«Плата за оказание простейших бытовых услуг заставляет людей планировать своё время немного лучше», — отметила профессор.

Эшли Уилланс отметила, что человек действительно станет намного счастливее, избавившись от домашних забот. Однако очень часто людям просто стыдно пользоваться услугами уборщиц, садовников и прочих. Например,они начинают ощущать себя высокомерными.

Профессор советует просто забыть об этом чувстве вины и спокойно тратить деньги на то, что освободит время на отдых и любимые дела.

Напомним, в ноябре исследователи выяснили, что каждый пятый житель Новосибирска хотел бы иметь домработницу.

Теги: исследования услуги деньги

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Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской области

вчера 21:48 Хроника 0 Коммент.

Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

вчера 20:06 Общество 0 Коммент.

В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

вчера 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

вчера 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

вчера 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

вчера 10:58 Общество 0 Коммент.

Отец Децла рассказал о заболевании сына

вчера 10:51 Общество 0 Коммент.

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