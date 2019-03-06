Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

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В преддверии Международного женского дня федеральная служба напомнила россиянам о правилах при выборе живых цветов.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, главный секрет красивого букета в том, чтобы каждый его цветок был свеж и чтобы он хранился в правильных условиях. При покупке следует обратить внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим. Например, признаком свежести у роз и подобных растений является наличие «рубашечного листа» — нижние, толстые лепестки, растущие у цветоножки. Хотя нужно учитывать, что порой продавцы ради красоты удаляют эти лепестки.

Бутон у цветов должен быть полураскрытым, чтобы его свежесть дольше сохранялась. Также на нём не должно быть искусственных украшений, ведь это может быть хитростью продавца, желающего спрятать признаки несвежести. Лепестки же должны быть эластичными.

«Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернётся на место и примет прежнюю форму. У растений "не первой свежести" лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Чтобы сохранить свежесть после покупки, лучше сразу же поставить букет в воду, добавив в неё щепотку сахара (если есть розы, тюльпаны или гвоздики). Попытайтесь исключить резкие перепады температур для цветов. Например, если на улице было холодно, то подержите их немного в тамбуре или прихожей. Обработайте стебли перед тем, как ставить в вазу, обрезав их и удалите с них листья.

Напомним, в феврале Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице.