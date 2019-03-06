7 баллов
-7
65.8 74.51
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской области

вчера 21:48 Хроника 0 Коммент.

Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

вчера 20:06 Общество 0 Коммент.

В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

вчера 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

вчера 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

вчера 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

вчера 10:58 Общество 0 Коммент.

Отец Децла рассказал о заболевании сына

вчера 10:51 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

Рубрика: woman, общество

06.03.2019 08:11

фото с сайта pixabay.com

В преддверии Международного женского дня федеральная служба напомнила россиянам о правилах при выборе живых цветов.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, главный секрет красивого букета в том, чтобы каждый его цветок был свеж и чтобы он хранился в правильных условиях. При покупке следует обратить внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим. Например, признаком свежести у роз и подобных растений является наличие «рубашечного листа» — нижние, толстые лепестки, растущие у цветоножки. Хотя нужно учитывать, что порой продавцы ради красоты удаляют эти лепестки.

Бутон у цветов должен быть полураскрытым, чтобы его свежесть дольше сохранялась. Также на нём не должно быть искусственных украшений, ведь это может быть хитростью продавца, желающего спрятать признаки несвежести. Лепестки же должны быть эластичными.

«Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернётся на место и примет прежнюю форму. У растений "не первой свежести" лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Чтобы сохранить свежесть после покупки, лучше сразу же поставить букет в воду, добавив в неё щепотку сахара (если есть розы, тюльпаны или гвоздики). Попытайтесь исключить резкие перепады температур для цветов. Например, если на улице было холодно, то подержите их немного в тамбуре или прихожей. Обработайте стебли перед тем, как ставить в вазу, обрезав их и удалите с них листья.

Напомним, в феврале Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице.

Теги: праздники Роспотребнадзор цветы

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской области

вчера 21:48 Хроника 0 Коммент.

Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

вчера 20:06 Общество 0 Коммент.

В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

вчера 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

вчера 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

вчера 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

вчера 10:58 Общество 0 Коммент.

Отец Децла рассказал о заболевании сына

вчера 10:51 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
02.01.2019

Не сидеть дома в праздники

Долгие новогодние каникулы и несколько вар...

Читать далее
Image
21.12.2018

От Крыши мира до седых волос

Пять небанальных вариантов Нового года

Читать далее
Image
20.12.2018

Не тратьте ваши денежки

Новогодние подарки, которые могут испортить нас...

Читать далее
Image
24.10.2018

Пережить 31-е

Тыквы, паутины, огоньки — декорации для самого страшного праздника в...

Читать далее
Image
02.08.2018

Призы за здоровое питание

Постоянная покупательница сети «Пятёрочка» ...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу вчера 15:48 Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице 04.03.2019 В Новосибирске начались масленичные гуляния 04.03.2019

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

Image

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с...

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

Image

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми челове...

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске