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04.03.2019 Общество 0 Коммент.

Россияне скоро смогут покупать автомобили на AliExpress

Рубрика: бизнес, Авто

05.03.2019 20:43

фото с сайта pixabay.com

Известная китайская торговая площадка планирует эксклюзивно для жителей России открыть в интернете продажу машин.

Первым партнёром AliExpress по продаже авто в России станет Chery — он откроет на их площадке свой официальный магазин. Таким образом, можно будет приобрести кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, их комплектующие и аксессуары.

В дальнейшем китайская площадка планирует привлечь и других производителей авто.

Новая категория начнёт свою работу в преддверии распродажи. Как сообщили в «Общественной службе новостей», данное время идеально подойдёт, ведь будет проще оценить заинтересованность.

Представители AliExpress уже давно отмечают, что у покупателей растёт спрос на товары для авто и мотоциклов.

Напомним, в марте стало известно, что сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили.

Теги: автомобили продажа

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Лента новостей

Предложить новость

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской области

вчера 21:48 Хроника 0 Коммент.

Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

вчера 20:06 Общество 0 Коммент.

В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

вчера 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

вчера 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

вчера 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

вчера 10:58 Общество 0 Коммент.

Отец Децла рассказал о заболевании сына

вчера 10:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирец стал чемпионом России по самбо

вчера 10:29 Общество 0 Коммент.

В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

вчера 10:09 Хроника 0 Коммент.

Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске

вчера 09:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС стала мощнее

вчера 09:36 Общество 0 Коммент.

Концерт классической музыки пройдёт в новосибирском метро

вчера 07:11 Афиша 0 Коммент.

Следком назвал официальную причину смерти Децла

04.03.2019 Общество 0 Коммент.

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