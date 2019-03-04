Россияне скоро смогут покупать автомобили на AliExpress

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Россияне скоро смогут покупать автомобили на AliExpressРубрика: бизнес, Авто
05.03.2019 20:43
фото с сайта pixabay.com
Известная китайская торговая площадка планирует эксклюзивно для жителей России открыть в интернете продажу машин.
Первым партнёром AliExpress по продаже авто в России станет Chery — он откроет на их площадке свой официальный магазин. Таким образом, можно будет приобрести кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, их комплектующие и аксессуары.
В дальнейшем китайская площадка планирует привлечь и других производителей авто.
Новая категория начнёт свою работу в преддверии распродажи. Как сообщили в «Общественной службе новостей», данное время идеально подойдёт, ведь будет проще оценить заинтересованность.
Представители AliExpress уже давно отмечают, что у покупателей растёт спрос на товары для авто и мотоциклов.
Напомним, в марте стало известно, что сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили.
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