Россияне скоро смогут покупать автомобили на AliExpress

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Известная китайская торговая площадка планирует эксклюзивно для жителей России открыть в интернете продажу машин.

Первым партнёром AliExpress по продаже авто в России станет Chery — он откроет на их площадке свой официальный магазин. Таким образом, можно будет приобрести кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, их комплектующие и аксессуары.

В дальнейшем китайская площадка планирует привлечь и других производителей авто.

Новая категория начнёт свою работу в преддверии распродажи. Как сообщили в «Общественной службе новостей», данное время идеально подойдёт, ведь будет проще оценить заинтересованность.

Представители AliExpress уже давно отмечают, что у покупателей растёт спрос на товары для авто и мотоциклов.

Напомним, в марте стало известно, что сибирские города показали положительную динамику спроса на новые автомобили.