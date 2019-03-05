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Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске

Рубрика: общество

05.03.2019 09:58

ФОТО С САЙТА KRSK2019.RU

Второй соревновательный день Универсиады-2019 принёс в копилку сборной России 17 наград.

Россияне укрепили позиции в медальном зачёте Универсиады. Первый день индивидуальных гонок в шорт-треке принёс нашей команде бронзу – на пьедестал почёта после дистанции в 1500 метров поднялась представительница Сибирского университета Екатерина Ефременкова.

Владислав Киселёв одержал победу в соревнованиях по лыжному ориентированию. Сергей Горланов уступил норвежцу и занял третье место. В женском спринте россиянка Марина Вяткина завоевала серебряную награду, победительницей турнира стала финка Лииса Ненонен.

Фристайлисты разыграли комплект медалей в смешанной эстафете. По итогу соревнований команды из России заняли второе и третье место, уступив белорусской сборной.

Самыми успешными для россиян оказались соревнования среди лыжников и биатлонистов. В лыжной гонке преследования свободным стилем спортсмены повторили вчерашний успех и завоевали шесть наград.

Персьют. Женщины:

1. Алиса Жамбалова (Buryat State University).

2. Екатерина Смирнова (Penza State University).

3. Яна Кирпиченко (Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism).

Персьют. Мужчины:

1. Иван Якимушкин (Tyumen Industrial University).

2. Антон Тимашов (Academy of Management of Internal Affairs of the Russian Federation).

3. Иван Кириллов (Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation).

Также успешно завершились соревнования среди биатлонистов. Индивидуальная гонка принесла российской сборной пять медалей из шести возможных.

Индивидуальная гонка. Женщины:

1. Наталья Гербулова (Siberian Federal University).

2. Екатерина Мошкова (Jugra State University).

3. Елена Чиркова (Siberian Federal University).

Индивидуальная гонка. Мужчины:

1. Никита Поршнев (Saratov State University named after N.G. Chernysheskij).

2. Эдуард Латыпов (Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla).

3. Феликс Котте-Пюнель (Universite Grenoble Alpes).

На данный момент россияне лидируют в медальном зачёте. После второго дня соревнований на счету сборной 29 наград.

Напомним, в феврале стало известно о том, что юный новосибирец выиграл Кубок России по автокроссу среди взрослых.

Теги: спорт соревнования Универсиада

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