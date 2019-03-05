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Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

Рубрика: общество

05.03.2019 14:58

ФОТО со страницы ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ТВИТТЕР»

Пациента поликлиники с острой болью отправили в очередь на приём к хирургу, к которому он должен был попасть через восемь дней; мужчина не дожил до визита к врачу и умер от перитонита.

Следком начал проверку по факту смерти 37-летнего мужчины, который скончался в новосибирской больнице от острого перитонита. Об этом сообщили на сайте СУ СКР по Новосибирской области. Поводом для начала процессуальной проверки послужили многочисленные публикации средств массовой информации об этом происшествии. 

10 февраля мужчина пожаловался в «Твиттере» на острую боль в животе. Как следует из его сообщения, терапевт направил его к хирургу, однако приём был назначен только через восемь дней. 

 

 

«Вот так у нас срочно можно попасть к врачу», — написал мужчина.

Примечательно, что этими сообщениями он поделился в «треде» (ветке сообщений), запущенном сотрудницей скорой помощи из Красноярска. 

К врачу мужчина так и не попал. По словам отца, в течение февраля ему становилось всё хуже и хуже. Новосибирец ежедневно принимал обезболивающие и продолжал работать, пока на скорой не попал в реанимацию.

Врачи поставили диагноз: острый перитонит, мужчину три раза прооперировали, а затем ввели в состояние искусственной комы. 

 

 

Всё время, пока мужчина находился в реанимации, в сети активно обсуждали случившееся — знакомые предлагали помощь, отец отписывался о состоянии сына в его аккаунте в «Твиттере». 

 

 

Врачи до последнего боролись за жизнь пациента, однако 3 марта мужчина скончался. Судмедэксперты во время вскрытия обнаружили у мужчины последнюю стадию рака, на фоне которой развился перитонит.

 

 

На сайте СУ СКР по Новосибирской области сообщили о том, что в настоящий момент следователи проверяют все сообщения СМИ и изучают медицинскую документацию в тех учреждениях, куда обращался мужчина. 

Напомним, что врачи призывали жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию.

 

Теги: расследование рак болезнь Следком

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