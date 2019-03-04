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Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

05.03.2019 21:48

фото с сайта pixabay.com

В одном из посёлков мужчина пытался утащить в безлюдное место ребёнка – правоохранители проверят достоверность информации о произошедшем.

Следком по городу Обь начал процессуальную проверку после появившейся в интернете информации о покушении на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребёнка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл в посёлке Кольцово.

Неизвестный мужчина схватил девочку и пытался утащить её в безлюдное место. К счастью, мимо проходил неравнодушный местный житель, который помешал злоумышленнику и спас ребёнка.

Следователи опросят свидетелей случившегося и будут искать всех героев этой истории.

Напомним, 5 марта следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице.

Теги: Следственный комитет проверка

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вчера 13:42 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:58 Общество 0 Коммент.

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