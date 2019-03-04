Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской области

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Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
05.03.2019 21:48
фото с сайта pixabay.com
В одном из посёлков мужчина пытался утащить в безлюдное место ребёнка – правоохранители проверят достоверность информации о произошедшем.
Следком по городу Обь начал процессуальную проверку после появившейся в интернете информации о покушении на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребёнка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл в посёлке Кольцово.
Неизвестный мужчина схватил девочку и пытался утащить её в безлюдное место. К счастью, мимо проходил неравнодушный местный житель, который помешал злоумышленнику и спас ребёнка.
Следователи опросят свидетелей случившегося и будут искать всех героев этой истории.
Напомним, 5 марта следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице.
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