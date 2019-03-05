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Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

Рубрика: общество, культура

05.03.2019 18:32

фото из фан-группы The Prodigy в соцсети «ВКонтакте»

Зарубежные СМИ выяснили, что Кит Флинт мог свести счёты с жизнью из-за ссоры с женой.

Незадолго до смерти вокалист и танцор группы The Prodigy Кит Флинт начал делить имущество из-за развода с женой Маюми Каи. Об этом стало известно газете The Sun.

За несколько дней до трагедии Кит Флинт выставил на продажу свой дом за 1,4 миллиона фунтов стерлингов в Великобритании. Также источники сообщили зарубежному изданию, что после расставания с женой, с которой он пробыл в браке 13 лет, музыкант впал в депрессию.

Кита Флинта нашли мёртвым утром 4 марта в его доме. Его коллега по группе Лиам Хоулетт рассказал в соцсетях, что музыкант свёл счёты с жизнью. В это время Маюми Каи находилась на родине – в Японии.

Напомним, 5 февраля отец погибшего рэпера Децла рассказал о заболевании сына.

Теги: знаменитости музыка

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сегодня 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

Эксперты пообещали скорое снижение ипотечных ставок

сегодня 16:54 Бизнес 0 Коммент.

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

сегодня 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

сегодня 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС стала мощнее

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

Концерт классической музыки пройдёт в новосибирском метро

сегодня 07:11 Афиша 0 Коммент.

Следком назвал официальную причину смерти Децла

вчера 21:58 Общество 0 Коммент.

Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

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