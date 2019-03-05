Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

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Стала известна возможная причина смерти солиста The ProdigyРубрика: общество, культура
05.03.2019 18:32
фото из фан-группы The Prodigy в соцсети «ВКонтакте»
Зарубежные СМИ выяснили, что Кит Флинт мог свести счёты с жизнью из-за ссоры с женой.
Незадолго до смерти вокалист и танцор группы The Prodigy Кит Флинт начал делить имущество из-за развода с женой Маюми Каи. Об этом стало известно газете The Sun.
За несколько дней до трагедии Кит Флинт выставил на продажу свой дом за 1,4 миллиона фунтов стерлингов в Великобритании. Также источники сообщили зарубежному изданию, что после расставания с женой, с которой он пробыл в браке 13 лет, музыкант впал в депрессию.
Кита Флинта нашли мёртвым утром 4 марта в его доме. Его коллега по группе Лиам Хоулетт рассказал в соцсетях, что музыкант свёл счёты с жизнью. В это время Маюми Каи находилась на родине – в Японии.
Напомним, 5 февраля отец погибшего рэпера Децла рассказал о заболевании сына.
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