Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

фото из фан-группы The Prodigy в соцсети «ВКонтакте»

Зарубежные СМИ выяснили, что Кит Флинт мог свести счёты с жизнью из-за ссоры с женой.

Незадолго до смерти вокалист и танцор группы The Prodigy Кит Флинт начал делить имущество из-за развода с женой Маюми Каи. Об этом стало известно газете The Sun.

За несколько дней до трагедии Кит Флинт выставил на продажу свой дом за 1,4 миллиона фунтов стерлингов в Великобритании. Также источники сообщили зарубежному изданию, что после расставания с женой, с которой он пробыл в браке 13 лет, музыкант впал в депрессию.

Кита Флинта нашли мёртвым утром 4 марта в его доме. Его коллега по группе Лиам Хоулетт рассказал в соцсетях, что музыкант свёл счёты с жизнью. В это время Маюми Каи находилась на родине – в Японии.

Напомним, 5 февраля отец погибшего рэпера Децла рассказал о заболевании сына.