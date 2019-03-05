Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

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Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском краеРубрика: проиcшествия
05.03.2019 13:42
Фото с сайта pixabay.com
У дома в посёлке Тальменка полностью сгорела крыша; молодую женщину и троих детей успели вывести из горящего дома.
В посёлке Тальменка Алтайского края загорелся дом многодетной семьи. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Во время пожара внутри дома находилась молодая женщина с тремя детьми. Клубы дыма заметили жители посёлка, проходившие мимо. Мужчина вошёл в горящий дом и спас женщину и детей. Они не пострадали, а у дома полностью сгорела крыша.
В ГУ МЧС сообщили, что пламя удалось потушить за 10 минут. Пожар произошёл из-за неправильного устройства дымохода.
Семья стоит на учёте как многодетная и малообеспеченная, ей предоставили все вещи первой необходимости.
Напомним, 21 февраля 2019 года в центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки.
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