В Новосибирске автобус врезался в столб: пять человек отправились в больницу

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В Новосибирске автобус врезался в столб: пять человек отправились в больницуРубрика: проиcшествия
05.03.2019 11:53
Фото предоставлено инспектором группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владиславом Савченковым.
Автобус врезался в фонарный столб; в результате аварии у него вылетело лобовое стекло и помялся бампер.
Сегодня, 5 марта, около 11:00 в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП: водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
«60-летний водитель наехал на световую опору, в результате чего пять человек обратились за медицинской помощью», – рассказал инспектор группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Сам водитель при аварии не пострадал.
Напомним, 4 марта в Новосибирске беременная женщина попала в ДТП.
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