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В Новосибирске автобус врезался в столб: пять человек отправились в больницу

Рубрика: проиcшествия

05.03.2019 11:53

Фото предоставлено инспектором группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владиславом Савченковым.

Автобус врезался в фонарный столб; в результате аварии у него вылетело лобовое стекло и помялся бампер.

Сегодня, 5 марта, около 11:00 в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП: водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

«60-летний водитель наехал на световую опору, в результате чего пять человек обратились за медицинской помощью», – рассказал инспектор группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Сам водитель при аварии не пострадал.

Напомним, 4 марта в Новосибирске беременная женщина попала в ДТП.

Теги: аварии ДТП ГИБДД

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Лента новостей

Предложить новость

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

сегодня 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

сегодня 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС стала мощнее

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

Концерт классической музыки пройдёт в новосибирском метро

сегодня 07:11 Афиша 0 Коммент.

Следком назвал официальную причину смерти Децла

вчера 21:58 Общество 0 Коммент.

Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Обманутый искитимец 14 лет платил алименты неродному ребёнку

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

Неустойчивая погода и сильный ветер будут в ближайшие дни в Новосибирске

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в Новосибирске

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

После падения козырька на женщин новосибирский следком начал проверку

вчера 18:30 Хроника 0 Коммент.

Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

вчера 17:26 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу раритетный лимузин за 16 миллионов

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

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