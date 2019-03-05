В Новосибирске автобус врезался в столб: пять человек отправились в больницу

Фото предоставлено инспектором группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владиславом Савченковым.

Автобус врезался в фонарный столб; в результате аварии у него вылетело лобовое стекло и помялся бампер.

Сегодня, 5 марта, около 11:00 в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП: водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

«60-летний водитель наехал на световую опору, в результате чего пять человек обратились за медицинской помощью», – рассказал инспектор группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Сам водитель при аварии не пострадал.

Напомним, 4 марта в Новосибирске беременная женщина попала в ДТП.