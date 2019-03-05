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В Кемеровской области женщина убила сожителя за реакцию на отказ от секса

Рубрика: проиcшествия

05.03.2019 17:47

фото с сайта pixabay.com

Мужчина столкнул сожительницу с дивана за отказ от секса, в ответ женщина сходила на кухню за ножом и зарезала партнёра; теперь она отправится в колонию на семь лет. 

Сегодня в городе Междуреченске Кемеровской области завершился судебный процесс в отношении 47-летней женщины, убившей своего сожителя. Это событие произошло в июле 2018 года.

Как выяснили следователи, причиной этого преступления стал бытовой конфликт. Пара сначала распивала спиртное, а после застолья женщина пошла спать, но её сожитель начал к ней приставать. Получив отказ, в знак протеста мужчина столкнул сожительницу с дивана. 

Женщина впала в ярость, взяла с кухни нож и ударила им мужчину в грудь. Она не сразу поняла, что совершила убийство – после преступления женщина вернулась в постель и проспала до самого утра. 

Утром дама обнаружила, что её сожитель не дышит. Тогда женщина позвонила в скорую помощь, однако медики посоветовали ей обратиться в полицию. Звонить правоохранителям женщина побоялась. Она вытащила тело сожителя в подъезд, положив рядом его вещи, а затем решила прибраться дома: убрать кровь, выстирать простынь и отмыть нож.

Тело обнаружили соседи и позвонили в полицию. Оперативники без труда выяснили, как в действительности произошло преступление. Предъявленные полицейскими доказательства заставили женщину признаться в содеянном. 

Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Напомним, во время одного из застолий безработной пары в Бурятии, мужчина два раза пытался зарезать сожительницу – вторая попытка вышла удачной. 

 

Теги: убийство происшествие Нож

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