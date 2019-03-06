7 баллов
-7
65.8 74.51
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской области

вчера 21:48 Хроника 0 Коммент.

Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

вчера 20:06 Общество 0 Коммент.

В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

вчера 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

вчера 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

вчера 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

вчера 10:58 Общество 0 Коммент.

Отец Децла рассказал о заболевании сына

вчера 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

Рубрика: woman, общество

06.03.2019 08:47

За звание самой прекрасной сотрудницы офиса могут побороться девушки в возрасте от 20 до 35 лет; победительницы отборочного тура поедут в Москву.

Отбор претенденток, которые смогут принять участие в международном конкурсе «Мисс Офис-2019» пройдёт 16 марта в 16:00 в Новосибирске в ТРЦ «Сан Сити». Принять участие в отборочном туре могут девушки в возрасте от 20 до 35 лет, работающие в офисе. 

Как заявляют организаторы, члены жюри не стремятся судить конкурсанток лишь по внешним данным и по красивой улыбке — будут учитываться навыки и в профессиональной сфере.

Девушки, которые успешно пройдут кастинг, отправятся в Москву на основную часть конкурса. Победительница получит денежное вознаграждение и возможность стать лицом рекламной кампании фирмы «Комус». 

В прошлом году победу в международном конкурсе одержала жительница Новосибирска, главный персональный менеджер «ПАО ВТБ», Дарья Казанина. В этом году её пригласили войти в состав коллегии судей.

«Кастинг жду с нетерпением, так как буду членом жюри и участвовать в отборе красоток. Знаю, что от ВТБ в этом году заполнили анкету несколько девушек. Интересно узнать, кто будет представлять Новосибирск в юбилейном сезоне», – рассказала Дарья.

Чтобы принять участие в кастинге, претенденткам нужно всего лишь заполнить анкету на сайте конкурса.

Напомним, 25 февраля 2019 года в Новосибирске выбрали «Мисс ФМШ-2019».

Теги: красота конкурсы победители

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской области

вчера 21:48 Хроника 0 Коммент.

Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

вчера 20:06 Общество 0 Коммент.

В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

вчера 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

вчера 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

вчера 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

вчера 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

вчера 10:58 Общество 0 Коммент.

Отец Децла рассказал о заболевании сына

вчера 10:51 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.11.2018

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Юлия Кригер много п...

Читать далее
Image
29.10.2018

Кто из великих приземлится в Толмачёво

Новосибирский аэроп...

Читать далее
Image
31.03.2016

«М» - значит «Мы»

Почему крупным компаниям выгодно выращивать из детей не клие...

Читать далее
Image
31.03.2016

Сделай это

Семь шагов для старта социального проекта

Читать далее
Image
15.02.2016

Что нового?

Шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

Читать далее
Image
09.11.2015

Опора для региона

Руководители вузов и эксперты о новой системе объединения ...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирец стал чемпионом России по самбо вчера 10:29 Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре 28.02.2019 В СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019» 25.02.2019

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

Image

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с...

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

Image

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми челове...

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске