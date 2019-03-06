В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

За звание самой прекрасной сотрудницы офиса могут побороться девушки в возрасте от 20 до 35 лет; победительницы отборочного тура поедут в Москву.

Отбор претенденток, которые смогут принять участие в международном конкурсе «Мисс Офис-2019» пройдёт 16 марта в 16:00 в Новосибирске в ТРЦ «Сан Сити». Принять участие в отборочном туре могут девушки в возрасте от 20 до 35 лет, работающие в офисе.

Как заявляют организаторы, члены жюри не стремятся судить конкурсанток лишь по внешним данным и по красивой улыбке — будут учитываться навыки и в профессиональной сфере.

Девушки, которые успешно пройдут кастинг, отправятся в Москву на основную часть конкурса. Победительница получит денежное вознаграждение и возможность стать лицом рекламной кампании фирмы «Комус».

В прошлом году победу в международном конкурсе одержала жительница Новосибирска, главный персональный менеджер «ПАО ВТБ», Дарья Казанина. В этом году её пригласили войти в состав коллегии судей.

«Кастинг жду с нетерпением, так как буду членом жюри и участвовать в отборе красоток. Знаю, что от ВТБ в этом году заполнили анкету несколько девушек. Интересно узнать, кто будет представлять Новосибирск в юбилейном сезоне», – рассказала Дарья.

Чтобы принять участие в кастинге, претенденткам нужно всего лишь заполнить анкету на сайте конкурса.

Напомним, 25 февраля 2019 года в Новосибирске выбрали «Мисс ФМШ-2019».