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В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

Рубрика: проиcшествия

05.03.2019 10:09

Фото со страницы Константина Зиновьева в социальной сети Facebook

В ГУ МЧС сообщили, что никаких сигналов о пожаре не поступало.

В налоговой инспекции Калининского района Новосибирска сработала пожарная сигнализация, посетителей вывели из помещения. Об этом сообщил Константин Зиновьев, ставший очевидцем события, на своей странице в социальной сети Facebook. Он пояснил, что как только он вошёл в здание, сразу прозвучала пожарная тревога, всех посетителей и персонал эвакуировали.

«Только пришёл в Калининскую налоговую, как там сразу объявили пожар», – написал Зиновьев на своей странице.

«Это была учебная тревога, всё хорошо, ничего не происходит», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе налоговой инспекции по Калининскому району.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков сообщил, что никакого сигнала не поступало, сотрудники МЧС в налоговую не выезжали.

Напомним, 25 февраля в Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета.

Теги: эвакуация пожар налоговая служба

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МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС стала мощнее

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

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Обманутый искитимец 14 лет платил алименты неродному ребёнку

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

Неустойчивая погода и сильный ветер будут в ближайшие дни в Новосибирске

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

Минздрав сообщил о ликвидации очага кори в Новосибирске

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

После падения козырька на женщин новосибирский следком начал проверку

вчера 18:30 Хроника 0 Коммент.

Посетители новосибирской больницы мешают работе медицинских бригад

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

«Почта России» запустит ещё один маршрут для товаров из Китая

вчера 17:26 Бизнес 0 Коммент.

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