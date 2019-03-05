В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

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В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителейРубрика: проиcшествия
05.03.2019 10:09
Фото со страницы Константина Зиновьева в социальной сети Facebook
В ГУ МЧС сообщили, что никаких сигналов о пожаре не поступало.
В налоговой инспекции Калининского района Новосибирска сработала пожарная сигнализация, посетителей вывели из помещения. Об этом сообщил Константин Зиновьев, ставший очевидцем события, на своей странице в социальной сети Facebook. Он пояснил, что как только он вошёл в здание, сразу прозвучала пожарная тревога, всех посетителей и персонал эвакуировали.
«Только пришёл в Калининскую налоговую, как там сразу объявили пожар», – написал Зиновьев на своей странице.
«Это была учебная тревога, всё хорошо, ничего не происходит», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе налоговой инспекции по Калининскому району.
Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков сообщил, что никакого сигнала не поступало, сотрудники МЧС в налоговую не выезжали.
Напомним, 25 февраля в Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета.
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