В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

Фото со страницы Константина Зиновьева в социальной сети Facebook

В ГУ МЧС сообщили, что никаких сигналов о пожаре не поступало.

В налоговой инспекции Калининского района Новосибирска сработала пожарная сигнализация, посетителей вывели из помещения. Об этом сообщил Константин Зиновьев, ставший очевидцем события, на своей странице в социальной сети Facebook. Он пояснил, что как только он вошёл в здание, сразу прозвучала пожарная тревога, всех посетителей и персонал эвакуировали.

«Только пришёл в Калининскую налоговую, как там сразу объявили пожар», – написал Зиновьев на своей странице.

«Это была учебная тревога, всё хорошо, ничего не происходит», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе налоговой инспекции по Калининскому району.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков сообщил, что никакого сигнала не поступало, сотрудники МЧС в налоговую не выезжали.

Напомним, 25 февраля в Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета.