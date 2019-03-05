Лента новостейПредложить новость
Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами
В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан
Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице
Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»
МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей
В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей
Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске
Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице
В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожанРубрика: проиcшествия
05.03.2019 19:28
фото из группы "Инцидент Кемерово" в соцсети "ВКонтакте"
В Кемеровской области молодого человека похитили средь белого дня; знакомые героев этой истории говорят, что парня так пытались забрать в реабилитационный центр.
В МВД по Кемеровской области отреагировали на инцидент, произошедший днём 4 марта в региональной столице на проспекте Шахтёров, 97. Двое мужчины схватили идущего по улице юношу, силой затолкали в машину и увезли. На опубликованном в группе «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте» видео можно услышать, как похищаемый просит прохожих ему помочь.
В полиции же сообщили, что допросили всех участников случившегося. Оказалось, они знакомы между собой и никаких претензии друг к другу не имеют. В любом случае, материалы дела направили в следственные органы.
В соцсетях же нашлись люди, которые утверждают, что знакомы с героями видео.
«Лысого мужика зовут<...>он грузит в машину наркомана, которого сдали родители, чтоб увезти в реабилитационный центр», — прокомментировала одна женщина.
Напомним, в октябре стало известно, как хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области.
Комментарии
Лента новостей
Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами
В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан
Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице
Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»
МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей
В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей
Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске
Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице
Статьи по теме
Ну и кто здесь папочка?
Спикеры конференции «Груша» в Новосибирске о том,...
Новости по теме
Популярное