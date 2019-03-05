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В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

Рубрика: проиcшествия

05.03.2019 19:28

фото из группы "Инцидент Кемерово" в соцсети "ВКонтакте"

В Кемеровской области молодого человека похитили средь белого дня; знакомые героев этой истории говорят, что парня так пытались забрать в реабилитационный центр.

В МВД по Кемеровской области отреагировали на инцидент, произошедший днём 4 марта в региональной столице на проспекте Шахтёров, 97. Двое мужчины схватили идущего по улице юношу, силой затолкали в машину и увезли. На опубликованном в группе «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте» видео можно услышать, как похищаемый просит прохожих ему помочь.

В полиции же сообщили, что допросили всех участников случившегося. Оказалось, они знакомы между собой и никаких претензии друг к другу не имеют. В любом случае, материалы дела направили в следственные органы.

В соцсетях же нашлись люди, которые утверждают, что знакомы с героями видео.

«Лысого мужика зовут<...>он грузит в машину наркомана, которого сдали родители, чтоб увезти в реабилитационный центр», — прокомментировала одна женщина.

Напомним, в октябре стало известно, как хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области.

Теги: социальные сети МВД

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сегодня 19:28 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:54 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской больнице

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Мужчина вынес трёх детей из горящего дома в Алтайском крае

сегодня 13:42 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников прокомментировал дальнейшую судьбу «мусорной концессии»

сегодня 13:14 Экономика 0 Коммент.

Жители города Обь требуют закрыть незаконный снегоотвал

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

В налоговой Калининского района Новосибирска эвакуировали посетителей

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Россияне завоевали ещё пять золотых наград на Универсиаде в Красноярске

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:11 Афиша 0 Коммент.

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вчера 21:58 Общество 0 Коммент.

Печь и жечь: как предприимчивые новосибирцы зарабатывают на Масленице

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