Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

Фото со страницы Артёма Роговского в социальной сети Facebook

Пресс-секретарь Анатолия Локтя занимал эту должность с 2015 года; кто его заменит в мэрии, пока неизвестно.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил Артёма Роговского заместителем главы администрации Первомайского района. Об этом решении было объявлено сегодня, 6 марта.

«Это предложение поступило мне от главы Первомайского района Виталия Новосёлова. Он формирует сейчас свою команду. С 11 числа я выхожу на новую должность. Предложение показалось мне интересным для дальнейшего развития моей карьеры. Что немаловажно, Анатолий Локоть лично поддержал моё решение. Кто придёт на моё место, пока неизвестно. Надеюсь, администрация не будет затягивать с выбором», – рассказал Сиб.фм Артём Роговский.

Новому заместителю руководителя администрации Первомайского района 34 года. Он родился в городе Нерюнгри Республики Саха (Якутия), закончил НГПУ. Начинал работать в разных СМИ, вёл телепередачу «Точка зрения» и радиопередачу "Вечерний разговор". На должности пресс-секретаря мэра Новосибирска в 2015 году он сменил Артёма Скатова.

Напомним, 27 декабря 2018 года глава Кировского района Андрей Гончаров ушёл в отставку.