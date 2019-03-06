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Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

Рубрика: политика

06.03.2019 15:33

Фото со страницы Артёма Роговского в социальной сети Facebook

Пресс-секретарь Анатолия Локтя занимал эту должность с 2015 года; кто его заменит в мэрии, пока неизвестно.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил Артёма Роговского заместителем главы администрации Первомайского района. Об этом решении было объявлено сегодня, 6 марта.

«Это предложение поступило мне от главы Первомайского района Виталия Новосёлова. Он формирует сейчас свою команду. С 11 числа я выхожу на новую должность. Предложение показалось мне интересным для дальнейшего развития моей карьеры. Что немаловажно, Анатолий Локоть лично поддержал моё решение. Кто придёт на моё место, пока неизвестно. Надеюсь, администрация не будет затягивать с выбором», – рассказал Сиб.фм Артём Роговский.

Новому заместителю руководителя администрации Первомайского района 34 года. Он родился в городе Нерюнгри Республики Саха (Якутия), закончил НГПУ. Начинал работать в разных СМИ, вёл телепередачу «Точка зрения» и радиопередачу "Вечерний разговор". На должности пресс-секретаря мэра Новосибирска в 2015 году он сменил Артёма Скатова.

Напомним, 27 декабря 2018 года глава Кировского района Андрей Гончаров ушёл в отставку.

Теги: политика Мэрия Новосибирска Локоть Анатолий

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сегодня 15:41 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

В квартире многодетной матери рухнул потолок

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики

сегодня 13:48 Woman 0 Коммент.

Проблемы с зубами могут спровоцировать развитие рака

сегодня 13:16 Наука 0 Коммент.

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сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

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сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

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