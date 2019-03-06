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В квартире многодетной матери рухнул потолок

Рубрика: проиcшествия

06.03.2019 14:14

фото с сайта pixabay.com

В начале марте часть потолочного перекрытия обрушилась в квартире дома, который не так давно ремонтировался по федеральной программе; следователи проводят проверку обстоятельств происшествия. 

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю начали доследственную проверку по факту обрушения части потолочного перекрытия в квартире жилого дома в городе Барнауле. 

Поводом для начала проверки послужили сообщения средств массовой информации. 

Как стало известно из открытых источников, 1 марта в квартире дома на улице Профинтерна обрушилась часть потолка. Во время обрушения никто не пострадал. Кроме хозяйки квартиры, в доме проживают её малолетние дети и пожилая мать, для которых нахождение в аварийном доме представляет особую опасность. 

Несколько лет назад дом попал под федеральную программу ремонта, его кровля была отремонтирована. В настоящее время следователи выясняют, каким образом за прошедшее время здание пришло в аварийное состояние. 

Напомним, в ноябре прошлого, 2018 года в Новосибирской области обрушилась стена сельской школы.

 

Теги: аварийное жилье происшествие Обрушение

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В квартире многодетной матери рухнул потолок

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вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

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