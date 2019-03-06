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Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет

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сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

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сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

Рубрика: афиша

06.03.2019 16:42

Фотографию предоставило «ВЫБЕРИ РАДИО»

У новосибирцев есть возможность получить смартфон – для этого нужно просто выложить свою фотографию в соцсетях.

На Европе Плюс стартовала акция «iPhone за улыбку». Для того, чтобы получить супер-гаджет iPhone ХS MAX, необходимо выложить своё фото с улыбкой на своей странице во «ВКонтакте» с хештегами #хочуайфонзаулыбку и #ЕвропаПлюсНовосибирск. Каждый день в группе «Европа Плюс Новосибирск» будут публиковать фото дня с улыбкой одного из участников акции. Игроки должны следить за новостями группы и отмечаться в комментариях, если увидели себя на фото.

Победители дня попадут в полуфинал акции. Он пройдёт 31 марта в Открытой студии Европы Плюс в ТРЦ «Аура». Здесь участники сразятся за выход в финал.

Подробнее об условиях акции можно узнать в официальной группе Европы Плюс во «ВКонтакте».

Теги: радио Европа плюс селфи

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Лента новостей

Предложить новость

Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет

сегодня 17:29 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

сегодня 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

Замдиректора клиники Мешалкина останется в СИЗО

сегодня 15:41 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы добились сноса пристройки рядом с ДК Горького

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

В квартире многодетной матери рухнул потолок

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики

сегодня 13:48 Woman 0 Коммент.

Проблемы с зубами могут спровоцировать развитие рака

сегодня 13:16 Наука 0 Коммент.

Сборная России лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

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