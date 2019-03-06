Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

Фотографию предоставило «ВЫБЕРИ РАДИО»

У новосибирцев есть возможность получить смартфон – для этого нужно просто выложить свою фотографию в соцсетях.

На Европе Плюс стартовала акция «iPhone за улыбку». Для того, чтобы получить супер-гаджет iPhone ХS MAX, необходимо выложить своё фото с улыбкой на своей странице во «ВКонтакте» с хештегами #хочуайфонзаулыбку и #ЕвропаПлюсНовосибирск. Каждый день в группе «Европа Плюс Новосибирск» будут публиковать фото дня с улыбкой одного из участников акции. Игроки должны следить за новостями группы и отмечаться в комментариях, если увидели себя на фото.

Победители дня попадут в полуфинал акции. Он пройдёт 31 марта в Открытой студии Европы Плюс в ТРЦ «Аура». Здесь участники сразятся за выход в финал.

Подробнее об условиях акции можно узнать в официальной группе Европы Плюс во «ВКонтакте».