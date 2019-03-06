Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

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Европа Плюс дарит iPhone за улыбкуРубрика: афиша
06.03.2019 16:42
Фотографию предоставило «ВЫБЕРИ РАДИО»
У новосибирцев есть возможность получить смартфон – для этого нужно просто выложить свою фотографию в соцсетях.
На Европе Плюс стартовала акция «iPhone за улыбку». Для того, чтобы получить супер-гаджет iPhone ХS MAX, необходимо выложить своё фото с улыбкой на своей странице во «ВКонтакте» с хештегами #хочуайфонзаулыбку и #ЕвропаПлюсНовосибирск. Каждый день в группе «Европа Плюс Новосибирск» будут публиковать фото дня с улыбкой одного из участников акции. Игроки должны следить за новостями группы и отмечаться в комментариях, если увидели себя на фото.
Победители дня попадут в полуфинал акции. Он пройдёт 31 марта в Открытой студии Европы Плюс в ТРЦ «Аура». Здесь участники сразятся за выход в финал.
Подробнее об условиях акции можно узнать в официальной группе Европы Плюс во «ВКонтакте».
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Лента новостей
Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска
МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах
Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни
Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области
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