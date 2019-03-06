Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

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Почти все депутаты поддержали инициативу – теперь, чтобы оказывать гостиничные услуги, нужно будет привести помещение в соответствующее техническое состояние.

В третьем чтении Госдума приняла законопроект, который запрещает размещение гостиниц в жилых помещениях и предоставление в многоквартирных домах гостиничных услуг.

Решение было принято практически единогласно. Внесение изменений в Жилищный кодекс РФ поддержали 405 депутатов из 406, один – воздержался от голосования.

Предполагается, что закон защитит людей от нежелательного соседства. Теперь, чтобы оказывать такие услуги, нужно, чтобы помещение имело статус нежилого. Документ находился на рассмотрении Госдумы с 2015 года.

Напомним, несколько лет назад прокуратура закрыла незаконный хостел-квартиру в Новосибирске.