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К Международному женскому дню в Новосибирске появились новые виды тюльпанов

Рубрика: общество

06.03.2019 10:18

Фото с сайта pixabay.com

Перед праздником цены на популярные цветы выросли; в магазинах появились уникальные виды.

Перед 8 марта в Новосибирске цены на обычный ассортимент тюльпанов не изменились, но на прилавках появились новые, более дорогие разновидности этих цветов. Самым крупным поставщиком в этом году стала Франция.

«Мы продаём только французские тюльпаны. Они стоят 130 рублей. К празднику заказали из той же Франции более красивые, большие и, соответственно, дорогие тюльпаны. Они обойдутся в 200 рублей за штуку», – рассказали в цветочном салоне La Rose.

В магазинах города отмечают, что на праздничные дни цены выросли из-за более интенсивной, чем обычно, работы службы доставки.

«У нас, конечно, выросли цены, но незначительно. Это связано с тем, что мы усилили доставку. Стараемся сделать всё оперативно», – рассказали в магазине «Амур».

Как позже стало известно, некоторые магазины не придерживаются политики повышения цен. Например, в магазине «АннаОпт» цены остались на том же уровне.

Напомним, 13 февраля 2019 года в Новосибирске разразился цветочный бум.

Теги: женщины цветы праздник

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