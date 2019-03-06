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Мать бросила детей в Омске и уехала в Питер с дальнобойщиком

Рубрика: проиcшествия

06.03.2019 10:41

фото с сайта ГУ МВД по Омской области

Жительница Омска бросила четверых детей, один из которых выпал в её отсутствие из окна; суд вынес женщине приговор. 

Вчера, 6 марта, суд вынес приговор 28-летней омичке, которая обвинялась в оставлении своих детей без присмотра и тем самым подвергла их серьёзной опасности. 

По материалам следствия и суда, в ноябре 2018 года женщина бросила свою дочь на арендуемой квартире в Омске, а сама уехала в Санкт-Петербург со своим знакомым-дальнобойщиком. 

Девочка, которой не было и двух лет, осталась без присмотра. Она залезла на подоконник, открыла окно и упала вниз со второго этажа. Ребёнка спас проходивший мимо студент, который услышал детский плач и достал девочку из сугроба. В результате падения она получила закрытые травмы живота и головы, прибывшие на место происшествия медики госпитализировали ребёнка. 

«При осмотре квартиры входная дверь которой оказалась открыта, следователями найдена записка, из текста которой следовало, что мать девочки не хочет больше содержать и растить детей», – говорится на сайте СУ СКР по Омской области. 

При этом, кроме девочки, у женщины было ещё трое детей – две дочери четырёх и шести лет, а также трёхлетний мальчик – в это время они находились в противотуберкулёзном санатории.

О случившемся происшествии написали средства массовой информации. Из СМИ о судьбе своей дочери узнала и мать девочки, которая к тому моменту уже находилась в Подмосковье. Испугавшись уголовного преследования, она пришла в полицию. Женщина пояснила оперативникам, что бросила детей из-за финансовых трудностей, а о том, то с младшей дочерью может что-то случится, она не подумала — хозяйка съёмной квартиры должна была прийти в этот день и обнаружить ребёнка с запиской. 

Оставленные дети сейчас находятся в детских домах, а в отношении матери решается вопрос лишения родительских прав. По решению суда женщине назначили 240 часов исправительных работ. 

Напомним, ранее в Омске мать выбросила на улицу эмбрион после выкидыша. 

 

Теги: приговор Омск материнство

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