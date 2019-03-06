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МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогахРубрика: общество
06.03.2019 15:19
фото с сайта pixabay.com
Из-за мокрого снега и гололёда осложнено автомобильное движение на трассах Новосибирска и области.
Региональное МЧС выпустило предупреждение для автомобилистов. Из-за непогоды осложнено движение по пригородным дорогам. Водителей предупреждают о плохой видимости и опасности при движении из-за гололёда и мокрого снега.
«На случай форс-мажора необходимо подготовить аварийный набор: насос, домкрат, буксировочный трос, комплект проводов для “прикуривания” и небольшую лопату, чтобы в случае необходимости освободить автомобиль из снежного плена», – отмечается в сообщении ведомства.
Водителям рекомендуется не превышать скорость во время поездок на магистралях и соблюдать дистанцию между автомобилями.
Напомним, в начале марта из-за перепада температур и сильного ветра в Новосибирске осложнилась ситуация с наледями и капелями.
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Лента новостей
Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска
МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах
Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни
Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области
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