МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

фото с сайта pixabay.com

Из-за мокрого снега и гололёда осложнено автомобильное движение на трассах Новосибирска и области.

Региональное МЧС выпустило предупреждение для автомобилистов. Из-за непогоды осложнено движение по пригородным дорогам. Водителей предупреждают о плохой видимости и опасности при движении из-за гололёда и мокрого снега.

«На случай форс-мажора необходимо подготовить аварийный набор: насос, домкрат, буксировочный трос, комплект проводов для “прикуривания” и небольшую лопату, чтобы в случае необходимости освободить автомобиль из снежного плена», – отмечается в сообщении ведомства.

Водителям рекомендуется не превышать скорость во время поездок на магистралях и соблюдать дистанцию между автомобилями.

Напомним, в начале марта из-за перепада температур и сильного ветра в Новосибирске осложнилась ситуация с наледями и капелями.