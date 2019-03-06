Медведь-шатун попал в фотоловушки Алтайского биосферного заповедника

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Медведь-шатун попал в фотоловушки Алтайского биосферного заповедникаРубрика: общество
06.03.2019 09:59
фото с сайта Алтайского Государственного природного биосферного заповедника
Фото, на которых запечатлён бурый медведь и его следы около жилого дома, опубликовала группа «Барнаул 22» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на заказник.
Хищник попал в фотоловушку, установленную недалеко от села Яйлю на Алтае. Также в непосредственной близости от жилых домов были обнаружены медвежьи следы. Причина визитов диких животных к людям – недостаток еды в тайге. Звери приходили поживиться в сады и огороды. Пока медведь не предпринимал попыток напасть на скот или местных жителей. Однако об опасности шатунов хорошо известно.
Кроме медведя фотоловушки за зимние месяцы сняли маралов, кабанов, лис и редкую для Алтая кабаргу.
Напомним, 19 февраля Новосибирский зоопарк сообщил о рождении двойняшек- белях медвежат.
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