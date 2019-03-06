Многодетная мать умерла во время утренника в омском детском саду

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Многодетная мать умерла во время утренника в омском детском садуРубрика: проиcшествия
06.03.2019 20:43
фото из соцсети "ВКонтакте"
В Омске молодая мать погибла во время поздравления на концерте её младшего сына.
В одном из сёл Тюкалинского района 32-летняя мать троих детей детей скончалась в детском саду во время утренника её младшего, трёхлетнего ребёнка. Как сообщил «Новый Омск», женщина состояла в родительском комитете и должна была выступить с праздничным поздравлением.
Однако закончить своё выступление она не смогла. Женщине стало плохо, она упала и потеряла сознание на глазах у детей. Врачам не удалось спасти жизнь многодетной матери. По предварительной информации, у неё оторвался тромб.
У погибшей остался муж и трое детей.
Напомним, в декабре трагический случай произошёл в кемеровском детском саду — на новогоднем утреннике скончался мужчина, игравший роль Деда Мороза.
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