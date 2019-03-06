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Многодетная мать умерла во время утренника в омском детском саду

Рубрика: проиcшествия

06.03.2019 20:43

фото из соцсети "ВКонтакте"

В Омске молодая мать погибла во время поздравления на концерте её младшего сына.

В одном из сёл Тюкалинского района 32-летняя мать троих детей детей скончалась в детском саду во время утренника её младшего, трёхлетнего ребёнка. Как сообщил «Новый Омск», женщина состояла в родительском комитете и должна была выступить с праздничным поздравлением.

Однако закончить своё выступление она не смогла. Женщине стало плохо, она упала и потеряла сознание на глазах у детей. Врачам не удалось спасти жизнь многодетной матери. По предварительной информации, у неё оторвался тромб.

У погибшей остался муж и трое детей.

Напомним, в декабре трагический случай произошёл в кемеровском детском саду — на новогоднем утреннике скончался мужчина, игравший роль Деда Мороза.

Теги: происшествия детские сады дети

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Новосибирске спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

сегодня 19:47 Хроника 0 Коммент.

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

сегодня 19:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

сегодня 18:57 Афиша 0 Коммент.

Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет

сегодня 17:29 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

сегодня 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

Замдиректора клиники Мешалкина останется в СИЗО

сегодня 15:41 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы добились сноса пристройки рядом с ДК Горького

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

В квартире многодетной матери рухнул потолок

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики

сегодня 13:48 Woman 0 Коммент.

Проблемы с зубами могут спровоцировать развитие рака

сегодня 13:16 Наука 0 Коммент.

Сборная России лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

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сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

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