Новосибирске спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

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Новосибирске спасатели вызволили ребёнка из запертой машиныРубрика: проиcшествия
06.03.2019 19:47
фото из группы "Спасатели МАСС" в соцсети "ВКонтакте"
Сотрудники МАСС отметили, что каждый день к ним поступают заявки об оказании помощи детям.
Сегодня, 6 марта, утром на улице Гоголя в Дзержинском районе у женщины заблокировались двери её припаркованного автомобиля «Honda CR-V». Внутри машины остался годовалый ребёнок, там же были ключи и телефон матери. Так что женщине пришлось просить случайного прохожего позвонить её мужу, который решил набрать 112.
Информация о случившемся поступила к дежурному в 10:10, а спустя 20 минут на месте был оперативный экипаж спасателей МАСС. С помощью специальных приспособлений им удалось разблокировать дверь автомобиля и освободить ребёнка. Мальчика передали матери, в медпомощи ребёнок не нуждался.
«Призываем родителей не терять свою бдительность и быть внимательными, покидая автомобиль. Ключи зажигания всегда должны находиться рядом с вами», — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети « ВКонтакте».
Напомним, в феврале новосибирские спасатели вытащили из машины ребёнка, запертого в ней в сильный мороз.
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