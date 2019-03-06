Новосибирске спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

фото из группы "Спасатели МАСС" в соцсети "ВКонтакте"

Сотрудники МАСС отметили, что каждый день к ним поступают заявки об оказании помощи детям.

Сегодня, 6 марта, утром на улице Гоголя в Дзержинском районе у женщины заблокировались двери её припаркованного автомобиля «Honda CR-V». Внутри машины остался годовалый ребёнок, там же были ключи и телефон матери. Так что женщине пришлось просить случайного прохожего позвонить её мужу, который решил набрать 112.

Информация о случившемся поступила к дежурному в 10:10, а спустя 20 минут на месте был оперативный экипаж спасателей МАСС. С помощью специальных приспособлений им удалось разблокировать дверь автомобиля и освободить ребёнка. Мальчика передали матери, в медпомощи ребёнок не нуждался.

«Призываем родителей не терять свою бдительность и быть внимательными, покидая автомобиль. Ключи зажигания всегда должны находиться рядом с вами», — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети « ВКонтакте».

Напомним, в феврале новосибирские спасатели вытащили из машины ребёнка, запертого в ней в сильный мороз.