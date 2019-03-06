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Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики

Рубрика: woman, общество

06.03.2019 13:48

фото с сайта pixabay.com

В магазине покупателям следует внимательно осмотреть этикетку – прочитать подробное описание товара и условия хранения. 

При выборе парфюмерии и косметики следует обращать внимание на маркировку товара, чтобы избежать покупки некачественного продукта. Роспотребнадзор по Новосибирской области опубликовал инструкцию, как выбрать подарок любимым на 8 марта. 

В первую очередь нужно обратить внимание на информацию, которая есть на упаковке, осмотреть этикетку и лист-вкладыш с подробным описанием. Найдите срок годности товара и условия хранения. Продавец обязан предоставить покупателю возможность протестировать духи или туалетную воду – «попробовать» аромат можно с помощью специальных бумажек-блоттеров. 

Если товар обёрнут в целлофановую упаковку и перевязан фирменной лентой, то покупатель может вскрыть продукт и проверить содержимое. Аэрозольную упаковку должен проверить сам продавец. Напомним, что парфюмерия и косметика после покупки не подлежат возврату или обмену. 

Напомним, 28 февраля Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице. 

Теги: 8 марта кометика духи

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сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

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сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

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сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:48 Хроника 0 Коммент.

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