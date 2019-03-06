Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики

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Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметикиРубрика: woman, общество
06.03.2019 13:48
фото с сайта pixabay.com
В магазине покупателям следует внимательно осмотреть этикетку – прочитать подробное описание товара и условия хранения.
При выборе парфюмерии и косметики следует обращать внимание на маркировку товара, чтобы избежать покупки некачественного продукта. Роспотребнадзор по Новосибирской области опубликовал инструкцию, как выбрать подарок любимым на 8 марта.
В первую очередь нужно обратить внимание на информацию, которая есть на упаковке, осмотреть этикетку и лист-вкладыш с подробным описанием. Найдите срок годности товара и условия хранения. Продавец обязан предоставить покупателю возможность протестировать духи или туалетную воду – «попробовать» аромат можно с помощью специальных бумажек-блоттеров.
Если товар обёрнут в целлофановую упаковку и перевязан фирменной лентой, то покупатель может вскрыть продукт и проверить содержимое. Аэрозольную упаковку должен проверить сам продавец. Напомним, что парфюмерия и косметика после покупки не подлежат возврату или обмену.
Напомним, 28 февраля Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице.
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Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни
Медведь-шатун попал в фотоловушки Алтайского биосферного заповедника
Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области
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