Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики

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В магазине покупателям следует внимательно осмотреть этикетку – прочитать подробное описание товара и условия хранения.

При выборе парфюмерии и косметики следует обращать внимание на маркировку товара, чтобы избежать покупки некачественного продукта. Роспотребнадзор по Новосибирской области опубликовал инструкцию, как выбрать подарок любимым на 8 марта.

В первую очередь нужно обратить внимание на информацию, которая есть на упаковке, осмотреть этикетку и лист-вкладыш с подробным описанием. Найдите срок годности товара и условия хранения. Продавец обязан предоставить покупателю возможность протестировать духи или туалетную воду – «попробовать» аромат можно с помощью специальных бумажек-блоттеров.

Если товар обёрнут в целлофановую упаковку и перевязан фирменной лентой, то покупатель может вскрыть продукт и проверить содержимое. Аэрозольную упаковку должен проверить сам продавец. Напомним, что парфюмерия и косметика после покупки не подлежат возврату или обмену.

Напомним, 28 февраля Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице.