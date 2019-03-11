Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

фото пресс-службы «РусГидро»

Специалисты проведут весенний контрольный осмотр и проверят, как работает оборудование на станции.

На Новосибирской ГЭС начали подготовку к весеннему половодью. Гидроэнергетики уже утвердили план работ по обеспечению безопасности всех технических сооружений.

По информации пресс-службы компании «РусГидро», качество и своевременность выполнения мероприятий к пропуску половодья контролируется комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. До начала половодья гидроэнергетики завершат предупредительные ремонты генерирующего оборудования. Помимо этого, на станции проведут ежегодный весенний осмотр сооружений. Проверят затворы плотины и работоспособность кранового оборудования, автономных источников электроснабжения и локальной системы оповещения.

Для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, влияющих на работу основного оборудования и гидротехнических сооружений, на Новосибирской ГЭС формируются аварийные бригады круглосуточного дежурства.

В «РусГидро» отмечают, что график пропуска воды через сооружения Новосибирской ГЭС во время весеннего половодья будет утверждён в конце марта – после его рассмотрения на заседании межведомственной рабочей группы в Верхне-Обском бассейновом водном управлении.

На сегодняшний день гидроэлектростанция работает в штатном режиме и пропускает 800-900 кубометров воды каждую секунду.

Напомним, в начале марта мощность Новосибирской ГЭС была увеличена на 5 МВт.