Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

кадр видео с YouTube-канала Game of Thrones

Чуть больше месяца осталось до мировой премьеры популярного сериала.

На YouTube-канале Game of Thrones опубликовали полноценный трейлер восьмого сезона одноимённого сериала. Премьера состоится 14 апреля. Сезон станет заключительным и будет состоять из шести серий.

В видеоролике можно увидеть всех ключевых персонажей сериала, в том числе Сансу и Арью Старк, Джона Сноу, Серсею Ланнистер и Дейнерис Таргариен.

«Я знаю смерть, у неё много лиц. И мне не терпится увидеть это», – произносит в начале трейлера персонаж Арья Старк.

За сутки после публикации видеоролик набрал почти 22 миллиона просмотров.

Сериал « Игра престолов» был создан по мотивам романов цикла «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.

Напомним, в марте 2018 года лекцию об «Игре престолов» прочитала историк Тамара Эйдельман в Новосибирске.