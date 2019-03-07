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Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»Рубрика: афиша, общество
07.03.2019 08:11
кадр видео с YouTube-канала Game of Thrones
Чуть больше месяца осталось до мировой премьеры популярного сериала.
На YouTube-канале Game of Thrones опубликовали полноценный трейлер восьмого сезона одноимённого сериала. Премьера состоится 14 апреля. Сезон станет заключительным и будет состоять из шести серий.
В видеоролике можно увидеть всех ключевых персонажей сериала, в том числе Сансу и Арью Старк, Джона Сноу, Серсею Ланнистер и Дейнерис Таргариен.
«Я знаю смерть, у неё много лиц. И мне не терпится увидеть это», – произносит в начале трейлера персонаж Арья Старк.
За сутки после публикации видеоролик набрал почти 22 миллиона просмотров.
Сериал « Игра престолов» был создан по мотивам романов цикла «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.
Напомним, в марте 2018 года лекцию об «Игре престолов» прочитала историк Тамара Эйдельман в Новосибирске.
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